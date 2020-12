Es oficial: 10 días de aislamiento antes de Navidad en México

El presidente de México, AMLO (Andrés Manuel López Obrador) les pidió a través de un comunicado a sus ciudadanos que se queden en sus casas y se cuiden: “Solo salir si es indispensable, si es realmente necesario, las reuniones familiares ahora hacerlas en casa solo con los que vivimos, la familia más grande que esperemos”.

AMLO llamó una vez más a su población a que se queden en sus casas y seguir con las medidas sanitarias para cuidarse y cuidar a sus cercanos, sobre todo los siguientes 10 días hasta que llegue el 24 de diciembre.

Esta medida se basa en las estadísticas que comprueban las consecuencias de las aglomeraciones y que para las fiestas se incrementa la movilidad por los festejos. También pidió a las familias que, en lo posible, celebren la Noche Buena solo con la familia que viven en la misma casa.

Confiamos en que el pueblo de México es responsable, educado y consciente. Conferencia matutina. https://t.co/f4ItFIA7ha — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 11, 2020

De esta manera el comunicado esclarece la decisión: “Son 10 días, eso es lo que le pido a la gente; que estos 10 días sobre todo, porque del 14 al 24 se llenan las calles, conozco lo que pasa aquí en la capital porque el 24 se acostumbra a pasar la noche en familia y estos días es cuando hay más tráfico, cuando sale más la gente, las compras... estos 10 días”.

El presidente de México está convencido de que estos 10 días ayudarán a todos, evitando que se propague más el contagio de covid-19 y la saturación de los hospitales.

De todas maneras, informan que están ampliando la capacidad hospitalaria, aunque con esta medida prevén que menos gente se enferme o que pierdan sus vidas.

Llamamos a las y los mexicanos a actuar con responsabilidad durante diciembre para evitar contagios de #COVID19. Conferencia matutina. https://t.co/AOMzl56d8e — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 8, 2020

Es un compromiso de todos y asegura que se deben cuidar ellos mismos y si se puede, no quieren llegar a la necesidad de estar diciendo ni obligando a nadie: ´firmes, no se muevan, no salgan…no esto, no lo otro; no”.

AMLO cree que todos los ciudadanos ya saben que hay que lavarse las manos, guardar distancia, sostener el aseo personal, solo salir si es indispensable y necesario, pero sobre todo en estas fiestas con tantas reuniones familiares, hacerlas en casa solo con los que se vive.