Cómo y cuándo sería proclamado Joe Biden como presidente de Estados Unidos

En un sentido estricto, ninguno de los 328 estadounidenses que votaron el martes pasado eligió al próximo presidente. El sistema del país hace que esos votos no sean directos, sino que lo que eligieron fue a los 538 integrantes del Colegio Electoral.

En Estados Unidos las elecciones son indirectas, es decir, que los ciudadanos no votan al presidente sino a un grupo de personas designadas por cada partido en los 50 estados y Washington DC para que representen su voluntad. Dentro de un mes, esos electores se reunirán para votar por alguno de los candidatos a presidente. Se espera que apoyen lo que eligió la ciudadanía, pero hubo casos en que no fue así.

Cada estado tiene un número de electores equivalente a las bancas que tenga en la Cámara de Representantes, que son proporcionales a la población, más sus dos bancas en el Senado. Como California es el más poblado del país, tiene 53 congresistas y dos senadores, lo que se convierte en 55 electores, por ejemplo. Sin embargo, si se suman todos los diputados y senadores se llega a 535. Los tres restantes son de la capital, Washington DC, que desde 1961 cuenta con esos electores aunque no elija congresistas ni senadores.

Cuando un partido gana en un estado, suma la totalidad de los miembros elegidos para representarlos en el Colegio Electoral, los otros partidos se quedan sin nada. Las excepciones a esta regla son Maine y Nebraska, que eligen electores como si fueran congresistas, por lo que puede ser que haya miembros de distintos partidos en el Colegio en nombre de un mismo estado.

El sistema tiene sus detractores. Uno de los problemas es que ya se dieron casos donde los electores de un partido no votaron por el candidato electo. De hecho, siete cambiaron su voto en 2016. Otro es que no siempre quien consiguió más votos en la elección es quien la gana, como le pasó a Al Gore en 2000 o a Hillary Clinton en 2016.

Confirmado qué candidato a presidente ganó en cada estado, se conforma el Colegio Electoral. Lo particular es que no funciona como un cuerpo colegiado; sus miembros no se juntan nunca en el mismo lugar.

Los electores se reunirán, según establece la Constitución, el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre, en este año el 14, en las capitales de sus respectivos estados. Se leerá un certificado que da cuenta del resultado de los comicios y los electores elegidos. Luego se designará a uno de ellos para presidir la sesión.

Ahí empieza la votación: primero por presidente y después por vicepresidente en boletas separadas. Según el estado, tendrán que escribir el nombre o marcar con una cruz si es que ya están escritos los candidatos. Luego se cuentan los votos, se hace un acta y se envía a Washington DC.

En enero, una vez que todos los estados enviaron las actas se reúnen las dos cámaras del Congreso, integradas por los nuevos miembros pero presidida por el vicepresidente saliente y se cuentan los 538 votos.

Aquí se pueden dar dos escenarios negativos: uno es que haya empate, lo que es posible porque el número es par; el otro es que haya un ganador pero no consiga la mayoría de 270. El Congreso debe entonces tomar una decisión. La Cámara de Representantes vota el presidente entre los dos más votados, pero no de manera individual, sino por estado. Es decir, los representantes de Maine, por ejemplo, se reúnen y votan para decir a quién apoya el estado que representan. Un antecedente de esto se dio en 1800 cuando Thomas Jefferson y Aaron Burr terminaron empatados en el Colegio Electoral y los legisladores eligieron al primero. El Senado elige al vicepresidente, pero en ese caso votan todos los senadores.

Según Seth C. McKee, profesor de ciencia política y coordinador de Gobierno Estadounidense en la Universidad estatal de Oklahoma, “no hay dudas de que los padres fundadores crearon el Colegio Electoral porque no confiaban en el juicio del pueblo. De hecho, durante las primeras décadas, los legisladores estatales elegían a los electores de su estado, quienes a su vez votaban por el presidente. La principal consecuencia de esa decisión es que en cinco elecciones el ganador del voto popular no ganó la presidencia. Es un grave problema, que socava claramente la voluntad del pueblo al permitir que el candidato que ganó menos votos termine siendo presidente. Por lo tanto, el Colegio Electoral, al menos a veces, parece ilegítimo como institución democrática, ya que la abrumadora mayoría de los estadounidenses cree que el ganador del voto popular debería ser presidente".

El hecho que el candidato más votado no sea el presidente tiene varios precedentes. Podríamos remontarnos a 1824 o 1876, pero también se dio en las últimas elecciones previas a las del martes, cuando George W. Bush y Donald Trump vencieron en el Colegio Electoral pero no en la mayoría de votos.

Para algunos analistas, el sistema de votación indirecta está perdiendo validez, porque hace que estados más chicos tengan mucha influencia en determinar el presidente en desmedro de quienes viven en estados grandes.

Sin embargo, modificar el sistema es muy difícil. Tanto republicanos como demócratas, cuando están en el poder, no han mostrado intención alguna en cambiarlo, sobre todo los primeros que son los que históricamente más se han visto beneficiados por el mismo. Además, modificar la Constitución es casi imposible ya que es necesario contar con dos terceras partes de las dos cámaras del Congreso para hacerlo y esa modificación debe ser ratificada por la mayoría de los estados.

En nuestro país, el sistema indirecto de sufragio se utilizó para todas las elecciones presidenciales y del senado hasta la modificación constitucional de 1994 donde se pasó al voto directo.

Fuente: Infobae