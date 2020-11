Francia registra el récord diario de casos de coronavirus en Europa

Francia sumó hoy otros 58.046 casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas, con una tasa de positividad del 20,76% y 367 muertes, por lo que se convirtió en el país de Europa con la mayor cifra de contagios diarios.

El ministro de Salud, Olivier Véran, alertó que la segunda ola "será más larga y dura" que la primera y enfatizó la importancia del confinamiento.

Según datos del Ministerio de Salud, en los últimos siete días fueron hospitalizadas otras 19.248 personas, 2.936 de ellas en las unidades de cuidados intensivos (UCI). De ese total, unas 3.000 personas fueron ingresadas en la última jornada, mientras que 447 pacientes fueron trasladados a las UCI desde el miércoles.

Las autoridades insistieron en que para lograr controlar la pandemia, la tasa de reproducción debe situarse por debajo de 1, mientras que ahora es de 1,14. "Hay que reducir el número de personas contaminadas y el número de personas que llegan al hospital", por lo que "cuanto más respetemos el encierro más breve será", afirmó Véran.

Desde que estalló la segunda crisis sanitaria en Francia, el gobierno del presidente Emmanuel Macron decretó un nuevo confinamiento a nivel nacional el viernes pasado, lo que obliga al cierre de los comercios considerados no esenciales. En tanto, la alcaldía de París anunció hoy nuevas restricciones para frenar los contagios de coronavirus, que incluyen el cierre a partir de las 22 de algunos comercios que venden alcohol y restaurantes que ofrecen comida para llevar.

La alcaldesa de la capital, Anne Hidalgo, destacó en varias ocasiones que prefiere "confiar en la economía y los ciudadanos" antes que "abordar el asunto de una forma demasiada burocrática". Sin embargo, aseguró que "cuando hay jugadores que ponen en peligro la salud de la población es necesario tomar medidas de restricción".

Desde el viernes pasado los franceses tienen prohibido salir de sus casas, excepto para ir a la oficina -si no es posible trabajar desde casa-, ir al médico, hacer ejercicio al aire libre, dejar a los niños en la escuela o hacer las compras esenciales. De todos modos, Hidalgo resaltó que estas nuevas restricciones no equivalían a un toque de queda, ya que no afectan a todos los comercios.

Desde que comenzó la pandemia, el total de personas que se contagiaron es de 1,64 millones y la cifra total de decesos es de 39.088, según datos independientes de la Universidad Johns Hopkins, mientras que el Ministerio de Salud de Francia detalló que de los fallecidos, 26.958 fueron en hospitales, informó la agencia de noticias Télam.