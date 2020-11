Huye el pastor que jura que flota y que ha curado el VIH en Sudáfrica

Statement on the delay of His Excellency Dr Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawis' departure from the Republic of South Africa @MalawiGovt @GovernmentZA @nomsa_maseko @CyrilRamaphosa @PresidencyZA @LAZARUSCHAKWERA @EisenhowerMkaka pic.twitter.com/oqhRJ3uBlD