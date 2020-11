Elecciones en EEUU: ¿cuántos votantes latinos hay y qué prefieren?

Los votantes latinos en Estados Unidos son más de 60 millones y, aunque no siempre se registran para votar, están en la mira durante estas elecciones presidenciales 2020.

No sólo porque son la minoría étnica mayoritaria de Estados Unidos, sino porque podría darse un récord de latinos que concurran a votar en contra de las políticas migratorias del actual presidente Donald Trump. El voto latino, que según sondeos prefiere a Joe Biden en un 62%, podría así inclinar una balanza sensible y con los candidatos a pocos puntos de diferencia.

¿Cuántos Latinos hay en Estados Unidos en 2020?

Según el último censo, previo al Coronavirus y realizado en julio de 2019, la comunidad latina en Estados Unidos se calcula en 60,6 millones de personas. Este número representa un 18% de la población total y es por eso que cobra vital importancia en el resultado de las elecciones presidenciales.

La gran mayoría son de origen mexicano casi un 62% del total, le sigue Puerto Rico con un 9,7%, la isla caribeña que pertenece a Estados Unidos que, al no tener representación en el Colegio Electoral que define presidente y vicepresidente, no votan.

La porción restante se divide entre distintos orígenes, entre los que se destacan Cuba con un 4%, El Salvador con un 3,9% y República Dominicana con un 3,5%.

Según encuestas realizadas por "Voto Latino", este sufragio puede ser clave en Estados ya que los votantes no suelen tener un color político histórico: es el caso de Florida, Arizona, Carolina el Norte, Nevada, Pensilvania y Texas.

¿Cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos?

El sistema empleado para elegir presidente y vicepresidente en la democracia más poderosa del mundo difiere del que se conoce en Argentina, ya que es “indirecto“.

Esto significa que la población emite su voto para elegir los representantes de un Colegio Electoral, con distintos colores partidarios, y son ellos los que emiten el voto. La cantidad de estos representantes por estado guarda relación con la densidad poblacional de cada territorio.

El sistema indirecto es una tradición heredada del siglo XVIII cuando se constituye el sistema democrático en Estados Unidos y las elecciones a escala nacional eran impensables por las dificultades de transporte que representaba y además porque se temía por la representación de los intereses de cada Estado si las elecciones eran por voto popular directo.

La complejidad de este sistema puede dar como resultado que, en ocasiones, lo que la mayoría de los ciudadanos eligió y comunicó con su voto al Colegio Electoral no resulte ser reflejado en la definición final, ya que si una dupla de candidatos a presidente y vicepresidente “gana“ un en un estado, se queda con el total de votos de ese estado, lo cual convierte en favorables votos que en un principio no eran de su color político.

El triunfo se otorga al partido político con 270 votos del electorado, es decir, la mitad más uno.

¿Cuántos votantes hay en USA?

De un padrón de ciudadanos en condiciones de votar compuesto por más de 160 millones de personas, de manera temprana ya votaron 85 millones, más de la mitad.

No obstante, no siempre todos concurren a los comicios porque las elecciones no son obligatorias y no siempre los votantes que se registran para hacerlo, finalmente lo hacen. Se puede votar antes de las elecciones, o el mismo día.