Perú dice 'basta' al baile político de las élites

La destitución de Martín Vizcarra por parte del Congreso y la investidura de Manuel Merino fue la gota que colmó el vaso de la paciencia para una gran parte de la ciudadanía. Muchos lo vieron como un golpe constitucional de un legislativo desconectado de sus necesidades, y salieron a las calles. Hablamos con Jose Carlos Requena, analista político y columnista del diario El Comercio, qué problemas sufre el país y qué futuro le espera.

"Los políticos en tiempos recientes han complejizado cualquier situación que no lo era. De hecho en la actual conyuntura, ya estábamos inmersos en un proceso electoral, por lo cual la mayoría de la población decía 'bueno, Vizcarra puede tener estas investigaciones, pero hagamos las investigaciones tan pronto deje el poder", describe Requena.

La única salida del poder legislativo para conjurar las protestas y devolver la paz a las calles era elegir a un nuevo presidente de consenso que tutele al país hasta las elecciones de abril de 2021. Un presidente que tenga claro su papel de líder transitorio: "Quien tome el poder tiene que ser consciente de que no está ahí para aplicar la agenda de su partido, sino la agenda de la emergencia que el país está pasando", dice Requena.

La elección este lunes de Francisco Sagasti pondrá de nuevo a examen a la élite política peruana.

Es la primera vez en la historia reciente que las manifestaciones en Perú fuerzan la salida de un presidente. No obstante, más allá del descontento con el actual sistema, parece todavía lejano que estas protestas se puedan articular en una corriente determinante en las elecciones de 2021.

"No hay un rostro en la protesta, ha sido una protesta bastante espontánea", asegura Requena. "No se ven tampoco los grupos que regularmente marchan como sindicatos o asociaciones comunales, son básicamente jóvenes irritados por el desenlace que se ha tenido. Yo pensaría que alguno de los candidatos va a poder beneficiarse de algún caudal dada la coherencia con la que se han manejado en la protesta, pero no veo cómo se pueda canalizar en un solo mecanismo".

Perú pide un nuevo acuerdo político que mejore el sistema, pues las protestas, concluye Requena, es "el cierre de una etapa", una etapa "que se inició justo hace 20 años con la caída de Alberto Fujimori, que se inició precisamente un 16 de noviembre... esa etapa como que estuviera llegando al final. Hay una necesidad de forjar un nuevo acuerdo social, un nuevo acuerdo político".

De momento la convocatoria de una constituyente parece compleja, ya que no hay suficiente apoyo social, pero sí para alcanzar acuerdos que reformen aspectos polémicos del sistema político peruano.

Euronews.