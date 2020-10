Nueva Caledonia: esperan los resultados tras una alta participación

El referéndum de independencia del territorio insular de Nueva Caledonia, dependiente de Francia, finalizó este domingo con una alta participación en este archipiélago situado en el Pacífico Sur.



Aunque los colegios electorales cerraron a las 18.00 hora local (07.00 GMT), las autoridades permitieron el voto a quienes habían llegado antes del cierre y se encontraban haciendo cola, según informó el portal Le Nouvélles Calédoniennes.



Las autoridades aún no han revelado la cifra de participación final, aunque una hora antes del cierre había superado el 79 %.



La votación transcurrió sin incidentes, aunque representantes del bando separatista y del unionista enviaron sendos comunicados haciendo llamamiento a sus seguidores a acoger el resultado de manera pacífica.



Un total de 180.340 neocaledonios se inscribieron en las listas electorales para la votación, en la que tenían que responder a la pregunta: "¿Quiere usted que Nueva Caledonia acceda a la plena soberanía y alcance la independencia?".



En 2018, con 6.000 electores menos, el no a la independencia ganó por un 56,7 % de los sufragios y con un nivel de participación elevado, del 81,01 %.



La mayoría del voto independentista se concentró principalmente en las provincias del norte y las islas de la Lealtad, de mayoría Kanak (la población autóctona), mientras que el no fue mayoritario en el sur, más poblado y con gran presencia de población de origen europeo.



El resultado, más estrecho de lo que preveían los sondeos, motivó a los independentistas a reclamar un segundo voto, como contemplan los Acuerdos de Numea (capital del archipiélago), firmado en 1998.



Este acuerdo aprobó la transferencia de determinadas competencias de Francia a Nueva Caledonia así como la celebración de los referendos de permanencia o salida de la República Francesa.



EN CASO DE RESULTADO A FAVOR DE UNIONISTAS: UN TERCER REFERÉNDUM



En caso de que el resultado vuelva a ser a favor de los unionistas, el Congreso podrá volver a solicitar un tercer referéndum que se celebraría en 2021 o 2022.



Estos acuerdos de paz y descolonización consiguieron calmar al territorio de ultramar, donde los deseos de independencia marcaron un período de violencia creciente que tuvo lugar en los años 1980.



En total, 230 observadores internacionales siguieron la votación para garantizar el orden y respeto a las normas.



Aunque no se han publicado sondeos de opinión sobre el resultado del referendo, se espera que éste sea muy similar al de 2018.



Nueva Caledonia, colonizada por Francia en 1853, es un territorio situado en el Pacífico Sur formado por un archipiélago en el que destaca la isla de Grande Terre, y con una población de 284.060 habitantes, según el censo de 2018.