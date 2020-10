Ivanka Trump: curiosidades sobre la hija más popular de Donald Trump

Giran muchas curiosidades sobre la hija más popular del 45º presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en especial la millonaria fortuna familiar que tiene junto a su esposo.

De los 4 hijos de Donald Trump, Ivanka no solo es la hija mayor, sino también una pieza importante en todo el equipo de trabajo en la Casa Blanca. Tiene gran influencia sobre la presidencia y las políticas de su padre. Según el New York times, en 2017 asumió su papel como asesora oficial no remunerada.

¿Quién es Ivanka Trump?

Nació el 30 de octubre de 1981 en la ciudad de Manhattan, Nueva York y creció bajo las miradas más mediáticas por ser la hija mayor de Donald Trump, unos de los hombres más ricos del mundo. Es madre de 3 hijos: Arabella Rose, Joseph Frederick y Theodore James.

A sus 39 años -edad de Ivanka Trump- la respalda su amplia experiencia en toda una carrera empresarial, creando sus propias líneas de joyas, lentes, zapatos, bolsos y ropa. Se graduó en la Universidad de Georgetown, con el título de economía, en el año 2004.

Su madre, Melania Trump es la actual primera dama y a pesar de que se dice que su relación no es fluida, ambas comparten sus gustos por la estética a la hora de vestir.

Curiosidades sobre la vida de Ivanka

Es conocida como Ivanka, pero su nombre real es Ivana Marie Trump. A temprana edad inició su carrera como modelo con grandes marcas como Versace y Tommy Hilfiger.

Con los años, se fue consolidando como una exitosa empresaria, iniciando sus trabajos en los negocios de su papá. Creó su propio imperio enfocado en la moda y el estilo de vida para las mujeres corporativas.

Creó su propio blog ivankatrump.com. donde comparte contenido sobre la comunidad de “Mujeres que Trabajan”. Comprometida con su marca, escribió artículos dirigido a las mujeres corporativas y en relación a todos los aspectos de sus vidas.

Otra de las curiosidades: Ivanka Trump en Gossip Girl, la exitosa serie de televisión que cautivó a la audiencia en distintos aspectos. Presenció una aparición secreta en una de las escenas y se reveló mucho después, ya que pudo haber pasado desapercibida.

En el Instagram de Ivanka Trump se puede ver que sus publicaciones en su mayoría, tiene fotografías de sus encuentros laborales y políticos. Muestra muy poco de su vida privada, recalcando en su perfil: “Esposa, madre, hermana, hija. Asesor de POTUS en creación de empleo + empoderamiento económico, desarrollo de la fuerza laboral y emprendimiento. Página personal”.

Tras varios escándalos personales de su padre y toda su campaña política, es que recibió supuestos boicots de Shannon Coulter, la consultora de marketing estadounidense, protestante y activista.

Se convirtió al judaísmo ortodoxo por su esposo Jared Kushner, quien es propietario de varias empresas y tiene sus propios negocios. Entre ellos, es dueño de un negocio inmobiliario y del periódico New York Observer, fundado por su padre, pero que compró en el 2006 cuando solo tenía 25 años. También, se dedica a la política como asesor de su suegro, Donald Trump.