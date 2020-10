El presidente turco Erdogan mandó al francés Macron al psicologo

Luego de las medidas implementadas por el presidente francés, Emmanuel Macron, respecto a los musulmanes en ese país, su par turco, Recep Tayyip Erdogan afirmó que necesita un “examen de salud mental”, a lo que Francia calificó de “inaceptable”.

"Qué se puede decir de un jefe de Estado que trata de esta manera a millones de miembros de diferentes grupos confesionales: primero que nada, tenga un examen de salud mental", comentó Erdogan en un discurso.

"Las palabras del presidente Erdogan son inaceptables. El exceso y la grosería no son un método. Exigimos a Erdogan que cambie el curso de su política porque es peligrosa desde todos los puntos de vista. No entramos en polémicas inútiles y no aceptamos los insultos", respondió Macrón, y anunció un llamado al embajador galo en Ankara.



Hace dos semanas, el presidente francés habló del “separatismo islamista” y llamó a la necesidad de “estructurar al islam” en Francia, lo que Erdogan denunció como una provocación.

Estos intercambios se dan en el marco en que el país galo prepara un proyecto de ley sobre la lucha contra los “separatismos” apuntando contra el islamismo radical en Francia, que se estima será presentando en diciembre.

Con dicho proyecto, Macron intentará reforzar el laicismo, consolidando los principios republicanos franceses. Además, se espera que incluya el control reforzado del financiamiento de las mezquitas y la prohibición de que los imanes sean educados en el extranjero, lo que seguramente entrará tensiones con Turquía.