Aprietan a Trump por el polémico movimiento QAnon y se hace el zonzo

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se negó este jueves a condenar al movimiento de conspiración QAnon, insistiendo en que no sabe nada sobre el grupo más allá de su oposición a la pedofilia.

El mandatario fue impelido para "repudiar a QAnon en su totalidad" por la periodista de la NBC Savannah Guthrie, quien recordó que el grupo cree que los demócratas son "un círculo de pedófilos satánicos" y que Trump es "el salvador".

"No sé nada sobre QAnon. Sé muy poco", respondió el presidente, a lo que Guthrie objetó: "Se lo acabo de decir".

"Me lo dijiste, pero lo que me dices no necesariamente lo convierte en un hecho. Odio decir esto. No sé nada de eso", insistió Trump, precisando que él solo sabe que los integrantes del movimiento "están muy en contra de la pedofilia, luchan contra ella muy duro".

El mandatario también aprovechó para atacar al grupo Antifa y a la izquierda radical, afirmando que son unos "violentos" y "despiadados" que "están quemando ciudades gobernadas por demócratas".

QAnon y Trump

Nacido en 2017 de la mano de un misterioso internauta identificado como Q —quien dice tener acceso a altos mandos del Gobierno de EE.UU.—, el movimiento QAnon sostiene, entre otras teorías de conspiración, que el mundo está dirigido por un grupo de pedófilos y adoradores de Satanás que conspiran contra Trump al tiempo que operan una red mundial de tráfico sexual de niños.

Por su parte, el mandatario republicano es visto como un 'salvador' que, de la mano de la cúpula militar estadounidense, trabaja de forma discreta para arrestar a los miembros del denominado 'Deep state' ('Estado profundo') contrarios a su Administración, quienes estarían envueltos en esas presuntas actividades ilícitas.

Trump ha retuiteado en repetidas ocasiones contenidos vinculados con QAnon y se ha negado a criticar al movimiento, alegando que no ve mal la lucha contra una conspiración satánica de pedófilos. "No sé nada sobre ellos. Entiendo que les agrado mucho, lo cual aprecio", declaró el mandatario en una rueda de prensa en julio. "He escuchado que son personas que aman a nuestro país", añadió.

Cuando una reportera le dijo que los partidarios del movimiento aparentemente creen que él está salvando al mundo de una conspiración de pedófilos y caníbales satánicos, Trump respondió: "¿Se supone que eso es algo malo?"

Cnn, Rt, Youtube.