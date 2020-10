Recuperados del covid-19 hablan de una 'niebla mental' meses después de la cura

Varios de los pacientes que se han recuperado del covid-19 están reportando que sufren un deterioro cognitivo o una 'niebla mental' posterior al coronavirus. Así, Mirabai Nicholson-McKellar, la cineasta australiana de Byron Bay, aún experimenta síntomas, incluidas dificultades para pensar, siete meses después de recibir el alta.

"La niebla mental parece una descripción tan inferior de lo que realmente está sucediendo. Es completamente paralizante. No soy capaz de pensar con la suficiente claridad para [hacer] nada", describió su estado la mujer, de 36 años, y agregó a The Guardian que la experiencia se describiría mejor como "deterioro cognitivo con enormes consecuencias".

"No puedo trabajar más de una o dos horas al día e incluso salir de casa para ir de compras puede ser un desafío"

"Cuando me canso se vuelve mucho peor y, a veces, todo lo que puedo hacer es acostarme y mirar televisión", explica. La 'niebla mental' la ha vuelto olvidadiza hasta el punto de que se le queman las ollas cuando cocina y le impide tener una conversación coherente o escribir un mensaje de texto o correo electrónico. "Me siento como una sombra de mi antiguo yo. Ahora no vivo, simplemente existo", lamenta.

¿Qué dicen los médicos?

El doctor Michael Zandi, consultor del Instituto de Neurología Queen Square de la UCL (Reino Unido), le dijo al medio que ha visto pacientes que han estado viviendo con la 'niebla mental' durante algunos meses y cada vez hay más casos entre las personas no fueron ingresadas en hospital y se enfrentaron al covid-19 en casa. "La proporción de personas con síntomas cognitivos durante cualquier período de tiempo, como resultado del covid-19, se desconoce y es un foco de estudio ahora, pero podría llegar hasta el 20%", dice.

Zandi señala que podría haber muchas causas de la confusión mental entre los supervivientes del covid-19: desde la inflamación en el cuerpo hasta la falta de oxígeno en el cerebro, esta última es una preocupación particular para quienes pasaron tiempo con respiración asistida. Agrega que los experimentos en placas de laboratorio incluso han sugerido que el coronavirus puede infectar células cerebrales y bloquear el suministro de oxígeno a las células adyacentes, aunque ese trabajo aún no ha sido revisado por pares.

Por su parte, el doctor Wilfred Van Gorp, expresidente de la Academia Estadounidense de Neuropsicología Clínica, dice que muchos de los que superaron el covid-19 que han reportado la 'niebla mental' también tienen problemas que van desde dolores de cabeza hasta dificultades para tolerar ruidos fuertes y controlar las emociones.

"Las quejas son muy similares a las de los pacientes que han sufrido una conmoción cerebral", señala, agregando que también hay similitudes con el síndrome de fatiga crónica.

De momento, resulta que la 'niebla mental' no es un término médico, "esto es lo que la gente está diciendo" para describir su estado, añade el doctor Ross Paterson del Instituto de Neurología Queen Square. "No hemos definido cuáles son estos síntomas y si [son] algo medible porque, simplemente, nadie ha realizado todavía un estudio ", acotó.

The Guardian, Rt,