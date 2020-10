"Monstruo": el nuevo misil intercontinental norcoreano que pone en jaque a todo Estados Unidos

El "enorme" misil balístico intercontinental de Corea del Norte presentado en el desfile militar en Pionyang el 10 de octubre representa un arma "muy desestabilizadora" que estaría destinada a amenazar al sistema de defensa antimisiles estadounidense y exacerbaría las tensiones entre el país asiático y el resto del mundo, particularmente EE.UU., estiman diversos expertos militares.

"Un monstruo"

El nuevo proyectil, presentado sobre un vehículo transportador con 11 ejes, parece ser entre 2 y 3 metros más largo que el Hwasong-15, el misil de mayor alcance jamás probado por Corea del Norte, según estimaciones de varios expertos en armas citados por Bloomberg. También tiene un diámetro más ancho, lo que, de entrar en funcionamiento, lo convertiría en el misil balístico intercontinental de carretera más grande de su tipo en el mundo.

"El misil de combustible líquido móvil de carretera más grande del mundo, para ser más claros", tuiteó Ankit Panda, de la Federación de Científicos Estadounidenses.

"Es enorme", indicó por su parte Melissa Hanham, experta en armas y subdirectora de Open Nuclear Network, quien calificó al nuevo misil de "monstruo".

Múltiples ojivas

Jeffrey Lewis, académico del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales en Monterey (EE.UU.) y editor fundador del blog Arms Control Wonk, destacó en declaraciones a Defense One que el misil estaría destinado a transportar múltiples ojivas, una nueva capacidad que podría ayudar al arma nuclear norcoreana a esquivar los interceptores de defensa estadounidenses. "Es mucho más barato agregar ojivas que interceptores", explica Lewis.

En la misma línea, Melissa Hanham señaló en un artículo para BBC que si Pionyang es capaz de lanzar múltiples ojivas nucleares en un solo misil, ello supondría "otro golpe para los sistemas de defensa antimisiles de EE.UU., que ya están en dificultades", porque por cada ojiva entrante "se deben lanzar múltiples interceptores", detalla la analista.

En un seminario web organizado por NK News, Ankit Panda estimó que la nueva arma podría portar hasta cuatro ojivas. Así, Corea del Norte necesitaría lanzar 11 misiles balísticos intercontinentales de ojiva única para tener al menos una posibilidad entre tres de evadir los escudos antimisiles y detonar un arma termonuclear en una ciudad estadounidense, calcula el experto, citando datos públicos sobre los sistemas de defensa norteamericanos. Por lo tanto, cuantas más ojivas pueda lanzar Pionyang, mayor será la posibilidad de abrumar a los interceptores estadounidenses, expone Panda.

"Poner varios vehículos de reentrada en un misil balístico simplemente aumenta las posibilidades de que uno de ellos detone con éxito", señaló.

Mensaje para el mundo

Según afirma Jeffrey Lewis, si bien el misil aún no ha sido probado en vuelo —por lo que no hay forma de saber si realmente funciona— no es necesario que sea 100 % confiable para representar una gran amenaza que podría cambiar los cálculos de EE.UU. "Estamos esperando mientras despliegan capacidades muy desestabilizadoras", advierte el analista.

Lewis, que culpa a la Administración Trump del fracaso de las conversaciones nucleares con Pionyang, asevera que si Washington no encuentra una manera de reiniciar el diálogo, Corea del Norte continuará desarrollando armas que pongan cada vez más en riesgo a las fuerzas y al territorio estadounidense, aumentando así las motivaciones para que el país norteamericano ataque de manera preventiva, lo que, a su vez, obligaría al Gobierno norcoreano a lanzar armas nucleares para sobrevivir. "No deberíamos permitir que exista una situación en la que haya fuertes incentivos para entrar primero" en el conflicto, alertó.

De la misma manera, Melissa Hanham estimó que el misil —el arma estratégica prometida por Kim Jong-un en su discurso de año nuevo el 1 de enero de 2020 y fabricada "en un año de gran lucha"— es una amenaza para EE.UU. y el mundo y lanza un "mensaje" para no subestimar al Estado norcoreano, a su líder o a la capacidad tecnológica de su pueblo.

Rt,