Estados Unidos confirmó el primer contagio local de coronavirus

Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos confirmaron hoy que se produjo el primer caso de contagio local de coronavirus en el país, en un hombre que fue contagiado por su esposa.



El director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, indicó que se trata de una persona que vivía con una mujer de Chicago que había viajado a la localidad china de Wuhan, epicentro del brote de esta enfermedad.



Según lo informado por la agencia Efe, ese primer caso confirmado en Illinois fue el de una sexagenaria que había viajado recientemente a la ciudad china de la que partió la epidemia de coronavirus. Su marido no viajó al país asiático.



En tanto, el Comité de Emergencias de la OMS se encuentra reunido para debatir si declara o no la alerta internacional por el brote de coronavirus en China. De producirse, esa declaración no modificaría los protocolos sanitarios que se han puesto ya en marcha, pero sí implicaría medidas complementarias, muy probablemente la restricción de movimientos a las zonas más afectadas.