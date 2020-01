Nueva York aumentó la seguridad en prevención de un ataque de Irán

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informó que coordinó un esquema con la policía para "estar vigilantes" y proteger localizaciones clave de la ciudad "ante cualquier intento de Irán y sus aliados terroristas de tomar represalias contra Estados Unidos".



De Blasio agregó que "durante un largo tiempo" deberán permanecer atentos ante la "amenaza" de una represalia iraní por el asesinato de Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán, perpetrado esta mañana.



El alcalde, quien se reunió este mediodía con los altos cargos de la Policía neoyorkina, recordó que "durante los últimos 20 años, Nueva York ha sufrido los resultados del terrorismo" y advirtió que, desde anoche, "nos enfrentamos a una realidad diferente: estamos en un estado de guerra de facto entre Estados Unidos e Irán y nadie sabe qué pasará".



"En las décadas recientes no nos hemos enfrentado a la realidad de una guerra con el Gobierno de un país grande con una red internacional terrorista a su disposición, y no hace falta recordar que Nueva York es el objetivo terrorista número uno en Estados Unidos", sostuvo el funcionario.



"No queremos asumir cosas, pero sabemos que históricamente Irán y sus aliados han estado interesados en las localizaciones de Nueva york más prominentes y conocidas internacionalmente", agregó, señalando que en algunos casos se reforzarán los controles de acceso mediante "revisiones de mochilas".



De Blasio matizó que no quiere ser "alarmista" y expresó su confianza plena en la Policía y las agencias del orden, pero pidió a los ciudadanos estar en "constante vigilancia" y seguir el lema de las autoridades: "Si usted ve algo que le preocupa, diga algo".



Por su parte, el comisario de la Policía de Nueva York, Dermot Shea, aseguró que no existe ninguna amenaza "específica o creíble" contra Nueva York y que las agencias colaboran para detectarlas antes de tiempo, pero se podrá observar mayor presencia de efectivos armados en localizaciones clave.