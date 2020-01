Maduro, listo para un diálogo directo con EE.UU. y Guaidó

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que está listo para establecer un "diálogo directo" con Estados Unidos y se mostró dispuesto a sentarse en una misma mesa con el líder opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente encargado de ese país.



"Si hay respeto entre los gobiernos, por muy grande que sea Estados Unidos, con respeto y diálogo, con intercambio de información veraz y comunicación, ten seguridad que se puede construir un nuevo tipo de relación", respondió Maduro ante la consulta sobre si retomaría el diálogo con Washington.



Las declaraciones del presidente venezolano surgieron durante una entrevista concedida este domingo a The Washington Post, en la que señaló que si se entabla en una relación de "respeto y diálogo" con Estados Unidos, todo es "ganar y ganar".



El líder chavista opinó que la estrategia norteamericana para con el país caribeño fracasó y apuntó, principalmente, contra los asesores del presidente Donald Trump.



"Yo creo que Mike Pompeo ha fracasado en Venezuela y es responsable del fracaso de Donald Trump en su política hacia nuestro país", subrayó, y añadió que el secretario de Estado norteamericano vive "en un mundo de fantasías", informó hoy la agencia de noticias DPA.



"Pienso que Trump ha tenido terribles asesores que lo han llevado a tener una visión equivocada. John Bolton, Mike Pompeo, Elliott Abrams le han dado una visión equivocada" sobre la realidad venezolana, señaló.



No obstante, Maduro aseguró que está "dispuesto" a sentarse con el jefe opositor y denominado "presidente encargado" del país, Juan Guaidó, aunque ha negado que vaya dimitir.



"Juan Guaidó es el responsable de haber perdido la Asamblea. Él y sus errores. Que no me echen la culpa a mi ahora", sostuvo en relación a la polémica sobre la elección de autoridades de la ilegalizada Asamblea Nacional, que controla la oposición, que quedó envuelta en un escándalo por las disputas entre las diferentes facciones antichavistas.



A la hora de referirse a la posibilidad de que Venezuela reciba nuevas sanciones por parte de Estados Unidos o la Unión Europea, el presidente expresó que no le importa "ni un poquito" lo que hagan Europa y Estados Unidos, sino lo que hagan ellos.



"Por mil sanciones que pongan, no van a detenernos, ni a Venezuela", dijo.