Johnny Depp prepara un musical sobre la vida de Michael Jackson

Johnny Depp está produciendo un musical sobre la vida del legendario cantante Michael Jackson, que se estrenará en Los Ángeles el 25 de enero de 2020.

El título en inglés de la película es 'For the Love of a Glove: An Unauthorized Musical Fable About the Life of Michael Jackson, as told by his Glove', que significa: 'Por el amor de un guante: una fábula musical no autorizada sobre la vida de Michael Jackson narrada por su guante'. En el filme, el famoso guante de lentejuelas que el 'rey del pop' músico usó en sus conciertos hablará y cantará.

El musical ofrecerá "una mirada a las extrañas fuerzas que dieron forma a Michael y los escándalos que plagaron su reputación", indica el portal Page Six.

El guionista es Julien Nitzberg, que ya colaboró con la productora de cine de Depp, Infinitum Nihil, en una película biográfica sobre el cantante estadounidense Tiny Tim que no ha sido estrenada.

RT