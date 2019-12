Sexo explícito: Mujeres cuentan sus mejores experiencias en la cama

Toda cama tiene una historia y esas historias tienen sus protagonistas.

Probablemente si te preguntáramos cuál ha sido tu mejor experiencia sexual, viajarías con la mente a un pasado remoto en el que los astros se conjuraron para que todo fuera, simplemente, perfecto. No sucede siempre, claro está, pero si quieres mejorar en la cama y que tu pareja y tú lo pasen de fábula, la comunicación es importante, y el primer paso es contar qué te vuelve loco y por qué (aunque no hace falta que expliques con todo lujo de detalles una experiencia en la que tu chico o chica actual no participó).

La mejor experiencia

"La mejor experiencia que he tenido fue hace poco, tras haber tenido una pelea con mi chico", cuenta María, de 27 años. "Volvimos a casa y la mejor manera que se nos ocurrió de hacer las paces fue en la cama. El orgasmo fue especialmente potente, le tiré del pelo varias veces mientras quería que llegara más hondo, y nos corrimos a la vez. Ahora, de broma, decimos que queremos discutir más para poder tener una experiencia como aquella", explica.

"Me encanta probar cosas nuevas", explica Iria, de 25 años. "La primera vez que lo hice con mi chico fue increíble. La razón fue su disposición a intentar cualquier cosa: darme la vuelta y probar diferentes posiciones, usar juguetes y lubricantes, y ver cuál era mi reacción ante cada sensación. Parecía que su objetivo no era que me corriera, sino ver cómo respondía y cómo me movía con cada empuje, bofetada o beso. Jugamos con el cambio de roles, lo hicimos lento y sensual y también duro. La mezcla de todas las sensaciones junto con la sensación de confianza que tenía con él fue perfecta. Continuamente le digo que es increíble en la cama, no por el tamaño de su pene o la forma en que lo usa, sino su disposición a probar cosas nuevas", cuenta.

Hacerlo bajo las estrellas con alguien a quien quieres no es solo muy romántico, también nostálgico y aventurero

"Habíamos ido de viaje al desierto de Merzouga y estábamos conduciendo un Jeep. No sé si tiene algo que ver con la magia que desprendía el lugar, veíamos las estrellas, la belleza de la arena, escuchábamos una lista de reproducción con canciones que nos gustaban desde el instituto. No sé si fue la combinación de todo aquello, pero salimos del coche y decidimos hacerlo ahí, en un lugar que pocas personas habían visitado. Tener sexo bajo las estrellas con alguien a quien quieres no es solo romántico, también nostálgico y aventurero", cuenta Laura de 29 años.

"Creo que la razón por la que guardo este momento como el mejor que he tenido es porque él era mayor y yo llevaba mucho tiempo enamorada de él", dice Lydia, de 22 años. "Tenía conversaciones sinceras con él sobre lo que me apetecía probar o cuáles eran mis fantasías, y siempre me pedía consentimiento antes de intentar algo. Por entonces yo era muy insegura y tenía problemas con mi cuerpo, por lo que me hizo sentir amada. En una ocasión le dije que me encantaba la escena de la película 'Shame' en la que Michael Fassbender lo hace con una mujer contra una ventana, y lo probamos. Nada me ha excitado tanto en toda mi vida", explica.

"No sé por qué pero me encanta hacerlo en el agua", cuenta Tania, de 30 años. "La primera vez que lo hice fue en una piscina en Águilas (Murcia), donde estaba de veraneo, con el chico con el que solía liarme todas las vacaciones. Fue espectacular, además se juntaba con el morbo de que pudieran pillarnos y eso nos excitaba mucho más. Desde entonces he repetido varias veces, pero esa primera la guardo como la más especial", concluye.

ElConfidencial.