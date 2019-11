Tribunal Constitucional de Perú dispuso la liberación de Keiko Fujimori

Un tribunal peruano anuló hoy la prisión preventiva que pesaba sobre la líder opositora Keiko Fujimori y ordenó su inmediata liberación, después de una detención de once meses bajo la acusación de lavado de activos vinculada con la trama de corrupción centrada en la empresa brasileña Odebrecht.



El fallo judicial fue emitido por mayoría, cuatro votos contra tres, por los magistrados que componen el Tribunal Constitucional (TC) de Perú, de acuerdo con informes de fuentes judiciales publicados por la prensa local.



"Solo quiero decir gracias a Dios", dijo a la prensa Mark Vito Villanella, quien se enteró del sentido del fallo en el día en el que cumplió 13 días en huelga de hambre en una carpa montada a las puertas del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde fue apresada su esposa.



Un equipo especial que investiga en Perú las derivaciones del caso Lava Jato había acusado a Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) de lavado de activos por 1,2 millones de dólares, dinero que presuntamente habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht para financiar su campaña presidencial del 2011.



Técnicamente, los jueces declararon fundado un recurso de hábeas corpus presentado en julio pasado por la hermana de la dirigente opositora, Sachi Fujimori, y en consecuencia anularon la prisión preventiva de 18 meses que había dictado el juez Richard Concepción Carhuancho.



La líder de Fuerza Popular, en consecuencia, seguirá bajo en proceso pero en libertad.



Esta mañana, Keiko Fujimori optó por acogerse a su derecho a guardar silencio cuando iba a ser interrogada en el marco de esta investigación, debido a que consideró que "no existen las garantías mínimas de respeto al debido proceso".



"No es casualidad que haya programado mi declaración en la semana decisiva que el TC (Tribunal Constitucional) está debatiendo mi libertad", señaló Fujimori en un mensaje publicado en sus redes sociales en el que aludió al fiscal José Domingo Pérez, quien dirige las investigaciones en su contra.



La líder del partido Fuerza Popular agregó que decidió que no iba a prestarse "al juego perverso de un fiscal que quiere escribir un nuevo capítulo de su serie de abusos y atropellos".



La hija del ex presidente peruano está acusada de haber recibido millonarios aportes para su campaña de 2011, entre otros de del presidente del Grupo Gloria, Vito Rodríguez, quien tiene operaciones en toda Latinoamérica, y Dionisio Romero, presidente del directorio del grupo Credicorp, quien dijo que entregó 3,6 millones de dólares en efectivo y que guardó reserva sobre esa operación "por temor a represalias", reseñó la agencia EFE.



Fujimori confirmó luego la donación de Romero, pero aseguró que "la reserva de los aportes de campaña privados fue un compromiso" asumido por ella, que respetó "hasta las últimas consecuencias".