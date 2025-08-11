Muere el senador colombiano Miguel Uribe Turbay 2 meses después de ser baleado en público en Bogotá

El senador colombiano Miguel Uribe Turbay murió en un hospital de Bogotá tras ser baleado durante un mítin político en la capital colombiana el pasado 7 de junio.

Varios reportes locales adelantaron la noticia este lunes, que luego fue confirmada por el equipo de prensa de Uribe a otros medios, incluyendo BBC Mundo.

El estado de Uribe había empeorado en los últimos días, revirtiendo a una "condición crítica" por una hemorragia cerebral.

Uribe Turbay, de 39 años, era precandidato presidencial por el partido opositor Centro Democrático.

La Fundación Santa Fe de Bogotá, donde el senador estaba hospitalizado, había informado el pasado sábado que, debido al empeoramiento clínico, el paciente "requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia" para estabilizarlo.

La noticia de su muerte llega apenas dos meses después del atentado contra su vida en un acto político en el occidente de Bogotá el sábado 7 de junio y a menos de un año de elecciones presidenciales, las cuales Uribe Turbay aspiraba a disputar.

"Un vacío imposible de llenar"

Uribe Turbay Miguel Uribe Turbay aspiraba a disputar las elecciones presidenciales de 2026.

El senador recibió varios impactos de bala, dos de ellos en la cabeza, según la Fiscalía General.

Hasta la fecha fueron detenidos seis presuntos implicados, entre ellos un menor edad de 15 años que le habría disparado a la víctima. El móvil del crimen sigue sin esclarecerse.

El ataque al precandidato recordó a viejos fantasmas del pasado en Colombia, cuando hace más de tres décadas los asesinatos de candidatos presidenciales y otros políticos copaban titulares en prensa.

Uribe Turbay, del partido Centro Democrático fundado por el expresidente Álvaro Uribe, era un fuerte crítico del presidente Gustavo Petro.

"La violencia que nos carcome arrebató a Miguel Uribe Turbay, un hombre cuyo legado de servicio y amor por Colombia nos inspira a todos. Su lucha por la vida fue una prueba para nosotros, y su partida nos deja un vacío imposible de llenar", reaccionó este lunes en X Centro Democrático.

"Profundamente entristecido de enterarme de la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Estados Unidos permanece en solidaridad con su familia y el pueblo colombiano, ambos en luto y demandando justicia para aquellos responsables", expresó por su parte el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

La confirmación de la muerte de Uribe Turbay llega en medio de un tenso clima en Colombia, con fuertes críticas frecuentes de un lado a otro del espectro político mientras los distintos partidos preparan sus cartas de cara a la cita electoral en 2026.

La inseguridad, si bien no registra cifras como los 70 homicidios por cada 100.000 habitantes que existían en 1990, sigue siendo una de las mayores preocupaciones para los colombianos.

BBC

