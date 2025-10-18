Walmart rebaja esta freidora de aire de 10 litros con un recetario y más de 1600 pesos de ahorro
Esta es la oportunidad perfecta para cuidar tu bolsillo y obtener lo último en tecnología de cocina. Te contamos todo sobre el descuento de Walmart.
La freidora de aire se ha convertido en un elemento indispensable en la cocina porque permite preparar muchos platos más sanos, sin usar aceite o muchos utensilios. Si estás pensando en comprar una airfryer, Walmart tiene un descuento de más de 1600 pesos y que incluye pago en 12 cuotas sin interés de 145 pesos.
Las características de esta freidora de aire
Este es un modelo de la marca Avera y es uno de los más complejos porque es freidora de aire y horno. Gracias a sus dos funciones puedes preparar diferentes platillos reduciendo hasta el 98% de aceite. También incluye un kit de accesorios como una bandeja de goteo, un tenedor para rostizar, brochetas, rejillas, una canasta giratoria y unas pinzas.
Además, la freidora cuenta con iluminación en el interior de su caja para que puedas visualizar la cocción de tus alimentos. En cuanto a potencia, este producto alcanza temperaturas de entre 65 y 200 °C para que realices papas fritas crujientes o pasteles húmedos y suaves.
La estructura exterior de polipropileno resiste hasta 137 °C y está disponible en color negro y forma cúbica. En la parte inferior se encuentran 4 soportes antideslizantes y su sistema de circulación de aire rápido permite freír los alimentos más rápido, ahorrando energía. Su cesta de comida cuenta con revestimiento antiadherente de 3,5 l con LFGB y FDA.
Además, esta freidora de aire es vendida por la misma tienda oficial de Avera y enviada por Walmart, por lo que cuenta con los beneficios de entrega gratis dependiendo de tu localidad, garantía de 12 meses con la marca y devolución gratuita con hasta 30 días de uso.