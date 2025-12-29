Vivienda digna: Infonavit explicó quiénes pueden acceder y cuáles son los sencillos requisitos

El acceso a una vivienda digna es una de las principales políticas sociales en México. Conocé qué condiciones pide Infonavit para postularse al programa Vivienda para el Bienestar y cómo es el proceso.

La vivienda es uno de los ejes centrales del programa Vivienda para el Bienestar impulsado por Infonavit.

El acceso a la vivienda propia sigue siendo uno de los grandes desafíos para millones de trabajadores en México. En ese contexto, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) impulsa el programa Vivienda para el Bienestar, una iniciativa orientada a personas con ingresos bajos que buscan una casa bien ubicada y con condiciones adecuadas.

El programa está dirigido a derechohabientes que perciben entre uno y dos salarios mínimos mensuales y que cumplen con ciertos requisitos básicos. El objetivo es ampliar el acceso a la vivienda formal y reducir las desigualdades habitacionales.

Requisitos clave para acceder a una vivienda de Infonavit Para poder postularse a este esquema de vivienda, los trabajadores deben cumplir con tres condiciones principales. En primer lugar, es necesario contar con al menos seis meses de antigüedad laboral continua. Además, los ingresos mensuales deben ubicarse dentro del rango de uno a dos salarios mínimos. Por último, no se debe tener un crédito vigente con Infonavit al momento de la solicitud.

infonavit 2 El acceso a una vivienda digna apunta a mejorar la calidad de vida de los trabajadores con menores ingresos. Infonavit Otro punto central es mantener actualizados los datos personales. El Instituto recomienda revisar y corregir información como teléfono, correo electrónico y domicilio a través de la plataforma Mi Cuenta Infonavit o de manera presencial en los Centros de Servicio Infonavit (CESI). Esto resulta clave para recibir avisos sobre la oferta de vivienda disponible y eventuales avances en el trámite.

Cómo es la asignación de la vivienda y qué tener en cuenta La asignación de las casas se realiza respetando el orden de registro de las personas interesadas. Las notificaciones llegan de forma directa, ya sea por correo electrónico, mensaje al celular o, en algunos casos, por vía postal. Desde Infonavit remarcan que no existen intermediarios y que todos los trámites vinculados al programa de vivienda son completamente gratuitos.