Declaran los supuestos testaferros de Pablo Toviggino mientras en EE.UU. investigan movimientos millonarios en la AFA

Luciano Pantano y Ana Conte, madre e hijo e integrantes de la sociedad Real Central SRL, declaran este lunes por videollamada ante el juez Marcelo Aguinsky.

Claudio Tapia y Pablo Toviggino, los capos de la AFA.

Los presuntos testaferros de Pablo Toviggino declaran este lunes ante el juez Marcelo Aguinsky por la polémica mega mansión en Villa Rosa, Pilar.

Se trata de Luciano Pantano y Ana Conte, madre e hijo, ambos integrantes de la sociedad Real Central SRL, también vinculada al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

Las testimoniales se llevan a cabo por videollamada y primero será el turno de Pantano a las 11, mientras que Conte declara a las 12.

El juez buscará establecer cómo es que adquirieron dicha vivienda si Pantano es monotributista y Conte jubilada, sumado a saber si están involucrados con el número dos de Claudio Chiqui Tapia, Pablo Toviggino.

En las últimas horas también se dio a conocer que la Justicia de Estados Unidos investiga extrañas operaciones financieras realizadas en la sede de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en Miami.