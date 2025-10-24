Viernes con viento y calor: así estará el clima en México
El pronóstico del viernes anticipa un día con viento fuerte en el norte, calor intenso en el noreste y lluvias dispersas en el sur y occidente de México, con un clima variable y marcado por el paso de un nuevo frente frío.
El pronóstico del tiempo para este viernes 24 de octubre indica un cierre de semana con contrastes en México: ráfagas intensas en el norte, calor en el noreste y lluvias aisladas en el sur y el occidente. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el paso del frente frío número 10 y el avance de una vaguada en altura modificarán las condiciones atmosféricas en gran parte del país.
Durante la jornada, el frente frío se desplazará por el norte y noreste, provocando vientos de hasta 80 km/h en Coahuila y Chihuahua, donde podrían presentarse torbellinos y chubascos con descargas eléctricas.
Mientras el aire frío avanza hacia el Golfo, un anticiclón en niveles medios generará un evento de surada en Nuevo León y Tamaulipas, elevando las temperaturas y manteniendo el cielo mayormente despejado en esa región. Las máximas podrían superar los 37°, especialmente en zonas del noreste. En Baja California y Sonora, el ambiente se mantendrá más estable, con viento leve y descenso nocturno de temperatura.
Lluvias dispersas al centro y sur del país
En el centro y occidente de México, los canales de baja presión y la inestabilidad atmosférica provocarán lluvias moderadas y chubascos aislados, sobre todo en Jalisco, Colima y Michoacán, donde también podrían registrarse tormentas eléctricas durante la tarde.
En el sur, las precipitaciones serán menores, aunque se esperan algunos episodios de lluvia en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, acompañados de oleaje elevado en el golfo de Tehuantepec.
El clima en las principales ciudades de México
Las temperaturas máximas llegarán a los 40° en Coahuila, Tamaulipas y Jalisco, mientras que las mínimas caerán hasta 0° en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
El clima en las ciudades principales:
- Ciudad de México: máxima 25° | mínima 13° | cielo parcialmente nublado.
- Guadalajara: máxima 31° | mínima 18° | posibles chubascos por la tarde.
- Monterrey: máxima 34° | mínima 22° | ambiente cálido y viento del sur.
- Veracruz: máxima 30° | mínima 22° | lluvias ligeras y cielo nublado.
- Oaxaca: máxima 31° | mínima 20° | lluvias dispersas y oleaje elevado.
- Tuxtla Gutiérrez: máxima 32° | mínima 22° | lluvias aisladas.
- Mérida: máxima 35° | mínima 25° | ambiente muy cálido y viento leve.
- Cancún: máxima 32° | mínima 26° | lluvias ocasionales y humedad alta.