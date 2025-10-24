Viernes con viento y calor: así estará el clima en México

El pronóstico del viernes anticipa un día con viento fuerte en el norte, calor intenso en el noreste y lluvias dispersas en el sur y occidente de México, con un clima variable y marcado por el paso de un nuevo frente frío.

Según el pronóstico, el frente frío número 10 traerá rachas intensas y posibles torbellinos en el norte del país.

El pronóstico del tiempo para este viernes 24 de octubre indica un cierre de semana con contrastes en México: ráfagas intensas en el norte, calor en el noreste y lluvias aisladas en el sur y el occidente. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el paso del frente frío número 10 y el avance de una vaguada en altura modificarán las condiciones atmosféricas en gran parte del país.

Durante la jornada, el frente frío se desplazará por el norte y noreste, provocando vientos de hasta 80 km/h en Coahuila y Chihuahua, donde podrían presentarse torbellinos y chubascos con descargas eléctricas.

Mientras el aire frío avanza hacia el Golfo, un anticiclón en niveles medios generará un evento de surada en Nuevo León y Tamaulipas, elevando las temperaturas y manteniendo el cielo mayormente despejado en esa región. Las máximas podrían superar los 37°, especialmente en zonas del noreste. En Baja California y Sonora, el ambiente se mantendrá más estable, con viento leve y descenso nocturno de temperatura.

shutterstock_2499442865 El clima en México mostrará viento y calor en el norte, mientras el sur tendrá lluvias aisladas. Shutterstock Lluvias dispersas al centro y sur del país En el centro y occidente de México, los canales de baja presión y la inestabilidad atmosférica provocarán lluvias moderadas y chubascos aislados, sobre todo en Jalisco, Colima y Michoacán, donde también podrían registrarse tormentas eléctricas durante la tarde.

En el sur, las precipitaciones serán menores, aunque se esperan algunos episodios de lluvia en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, acompañados de oleaje elevado en el golfo de Tehuantepec.