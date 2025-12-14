Última gran lluvia de estrellas del año: caerán hasta 150 meteoros por hora e iluminarán el cielo de este país

Diciembre tendrá un evento astronómico en los próximos días y se podrá ver a la perfección en el cielo nocturno. Pronostican cielo despejado.

La lluvia de estrellas que despide el año con broche de oro.

La próxima lluvia de estrellas se acerca para dar cierre al año. Según el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), todo indica que el fenómeno tendrá lugar en la madrugada del 14 al 15 de diciembre, y se podrán observar entre 120 y 150 meteoros por hora, siempre y cuando el cielo se mantenga despejado.

La NASA aseguró que esta lluvia de estrellas será una de las fiables y brillantes del calendario de 2025. Expertos aseguran que sus destellos serán más lentos y abundantes que otras. Aunque lo especial de este fenómeno es que las estrellas provienen del asteroide 3200 Faetón, un caso inusual porque la mayoría de las lluvias de meteoros nacen de cometas.

El IAC explicó que este fenómeno se podrá ver mejor en algunas zonas de España, sobre todo en las zonas rurales de Castilla y León, Sierra Nevada, El Teide y Roque de los Muchachos, y la meseta central en noches sin nubes. El secreto para una mayor visibilidad es buscar zonas sin luces y con menos contaminación.

Expertos explicaron que para disfrutar el momento y ver sin complicaciones tienes que evitar las luces artificiales por algunos minutos. Deja el celular al menos 15 minutos antes para aclimatar los ojos. Y cuando estés listo mira hacia el noreste, cerca de la constelación de Géminis.