Rating: así fueron los números de la telenovela turca Kuma, la segunda esposa

Imagen Televisión transmite esta producción turca en búsqueda de liderar el rating. Aquí te contamos cómo le fue.

Kuma, la segunda esposa es una telenovela turca con la que Imagen Televisión busca cautivar a la audiencia y liderar el rating. Se transmite de lunes a viernes a las 17:30. La historia es potente y dramática, y toca temas de amor, injusticia y tradiciones familiares.

La trama gira en torno a Ceylan, una joven que es acusada injustamente de asesinato. Para proteger la unidad familiar, ella debe convertirse en la "kuma" (segunda esposa) de Karan, quien es el hermano de la víctima. Esta decisión no es solo política: tiene consecuencias emocionales profundas.

DSC09750 RATING. Kuma, la segunda esposa Convertirse en segunda esposa no es fácil para Ceylan. Tiene que lidiar con la primera esposa, con los prejuicios y con sus propias dudas. A la vez, lucha por demostrar su inocencia y limpiar su nombre. Esa lucha es el corazón de la serie.

La telenovela explora las tradiciones culturales del este de Turquía, donde tener varias esposas aún puede respetarse en ciertos contextos. Además, muestra cómo estas costumbres afectan la vida de las mujeres involucradas: poder, celos, sacrificios.