Pronóstico en México: lluvias intensas en el sur, viento en el norte y cambios de clima este miércoles 15 de octubre

El nuevo pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte por lluvias fuertes, vientos intensos y variaciones en el clima de México , con especial impacto en los estados del sur y el noroeste del país.

El frente frío número 7 se desplazará lentamente sobre el noroeste de México, en interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical. Esta combinación mantendrá fuertes rachas de viento y lluvias en zonas de Chihuahua, aunque se espera que al finalizar el día el sistema deje de afectar al territorio nacional tras moverse hacia el sur de Estados Unidos.

En el sur y sureste, el ingreso de humedad proveniente de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur Mexicano generará lluvias muy fuertes e intensas en Oaxaca y Chiapas, con posibilidad de descargas eléctricas y granizo.

Canales de baja presión sobre el interior del país y una circulación ciclónica en altura que se desplazará por el oriente, centro y noreste nacional ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en amplias regiones.

En el occidente, un canal de baja presión y condiciones de inestabilidad atmosférica mantendrán precipitaciones muy fuertes en Jalisco y Michoacán, además de lluvias en Colima y Nayarit.

En la península de Yucatán, otro canal de baja presión y divergencia en altura propiciarán lluvias muy fuertes en la región, con precipitaciones intensas en Quintana Roo (norte), donde se recomienda precaución por posibles encharcamientos y actividad eléctrica.

lluvias Las lluvias más fuertes del día se concentrarán en el sur y sureste de México, mientras el frente frío 7 deja viento y descenso de temperatura en el norte.

Viento, oleaje y temperaturas

Los vientos alcanzarán rachas de hasta 70 km/h en Oaxaca y Chiapas, y de entre 45 y 60 km/h en el golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas. El oleaje será elevado, con alturas de hasta 3.5 metros en las costas de Oaxaca y Chiapas, y de 2.5 metros en Baja California, Jalisco y Guerrero.

Las temperaturas más altas del día se registrarán en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Guerrero, Oaxaca y Campeche, con máximas de hasta 40 °C. En contraste, las mínimas descenderán a 0 °C en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, marcando un fuerte contraste térmico propio del cambio de estación.

Temperaturas estimadas para este miércoles 15 de octubre

Ciudad de México: máxima 23° | mínima 13° | chubascos dispersos.

Guadalajara (Jalisco): máxima 29° | mínima 17° | lluvias muy fuertes.

Monterrey (Nuevo León): máxima 31° | mínima 21° | cielo parcialmente nublado.

La Paz (Baja California Sur): máxima 33° | mínima 25° | lluvias ligeras y viento.

Hermosillo (Sonora): máxima 35° | mínima 22° | viento y cielo variable.

Chihuahua: máxima 31° | mínima 17° | lluvias y rachas intensas.

Tuxtla Gutiérrez (Chiapas): máxima 30° | mínima 22° | lluvias torrenciales y tormentas.

Oaxaca: máxima 31° | mínima 20° | lluvias intensas y posibles deslaves.

Cancún (Quintana Roo): máxima 32° | mínima 26° | lluvias fuertes y descargas eléctricas.

Mérida (Yucatán): máxima 33° | mínima 25° | lluvias aisladas y calor húmedo.

La Conagua pidió extremar precauciones ante deslaves, inundaciones y crecidas de ríos, especialmente en Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Además, recomendó estar atentos al pronóstico actualizado por los posibles efectos del viento y el oleaje elevado en las costas del Pacífico y el Golfo de México.