Pronóstico del tiempo en México: el huracán Priscilla deja lluvias intensas y oleaje peligroso

El pronóstico del tiempo para este miércoles en México indica que el huracán Priscilla continuará desplazándose lentamente al oeste de Baja California Sur, y su circulación sigue provocando lluvias fuertes, ráfagas intensas y oleaje elevado en buena parte del litoral del Pacífico mexicano.

Según informó la Conagua, se esperan olas de hasta 6 metros de altura frente a las costas de esa entidad, así como en Sinaloa y Nayarit, donde también podrían registrarse inundaciones repentinas y desprendimientos de tierra en zonas montañosas.

A la par, una zona de baja presión con potencial ciclónico en el Pacífico Sur se ubica frente a Chiapas y Oaxaca, mientras que una segunda área inestable avanza por el Golfo de México, frente a Veracruz y Tabasco. Estos sistemas, sumados a una vaguada en niveles medios y altos, mantendrán un temporal de lluvias de muy fuertes a torrenciales en amplias regiones del país.

La Conagua pronosticó precipitaciones torrenciales (de 150 a 250 mm) en Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz, mientras que habrá lluvias muy fuertes e intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas y Tabasco .

También se esperan lluvias fuertes en Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Yucatán y Quintana Roo, así como chubascos en la Ciudad de México, Jalisco y Morelos.

En varias zonas del país, las precipitaciones obligaron a peatones y automovilistas a extremar precauciones ante los encharcamientos y la baja visibilidad.

En cuanto al viento, se prevén rachas de hasta 80 km/h en las costas de Baja California Sur, y entre 50 y 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Veracruz y Chiapas. Estas condiciones podrían causar caída de árboles, anuncios y cortes intermitentes de energía eléctrica.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones en zonas de riesgo, evitar cruzar ríos o arroyos crecidos y seguir los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil.

Oleaje peligroso y temperaturas extremas

El oleaje será otro factor a tener en cuenta: alcanzará entre 5 y 6 metros en la costa occidental de Baja California Sur, y entre 2 y 3,5 metros en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Chiapas. En contraste, mientras el sur enfrenta lluvias intensas, el norte del país vivirá altas temperaturas, con máximas de 45° en Sonora y entre 35 y 40° en Baja California, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero.

Por la madrugada del jueves, el termómetro descenderá a valores cercanos a 0° en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Puebla y el Estado de México.

Temperaturas estimadas para hoy, miércoles 8 de octubre

Ciudad de México: máxima 24° | mínima 14° | lluvias dispersas.

Guadalajara (Jalisco): máxima 31° | mínima 18° | probabilidad de chubascos.

Monterrey (Nuevo León): máxima 33° | mínima 22° | parcialmente nublado.

Cancún (Quintana Roo): máxima 32° | mínima 25° | lluvias fuertes por la tarde.

Mérida (Yucatán): máxima 34° | mínima 24° | intervalos de chubascos.

Tijuana (Baja California): máxima 25° | mínima 17° | cielo nublado, viento moderado.

La Paz (Baja California Sur): máxima 34° | mínima 26° | lluvias y oleaje elevado.

Oaxaca: máxima 30° | mínima 18° | lluvias fuertes con tormentas.

Veracruz: máxima 31° | mínima 23° | lluvias torrenciales.

Chiapas (Tuxtla Gutiérrez): máxima 32° | mínima 22° | lluvias intensas y tormentas eléctricas.

La Conagua advirtió que las lluvias podrían generar deslaves, crecidas de ríos y encharcamientos en zonas urbanas. Asimismo, las rachas de viento podrían derribar árboles y estructuras ligeras, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales.