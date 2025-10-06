Abren las inscripciones a la Beca Benito Juárez: conoce los requisitos para obtenerla

Del 1 al 15 de octubre, los estudiantes de preparatoria y bachillerato podrán registrarse para recibir el apoyo económico que otorga el Gobierno de México a través del programa Beca Benito Juárez, destinado a garantizar el acceso y la permanencia en la educación media superior. Conoce los requisitos .

La Beca Benito Juárez es un programa social impulsado por el Gobierno federal que brinda un apoyo de 1.900 pesos bimestrales a estudiantes de nivel medio superior inscritos en escuelas públicas. El beneficio se entrega durante cinco bimestres por ciclo escolar, lo que equivale a un total de diez meses de apoyo económico, sin incluir julio ni agosto debido al receso vacacional.

El propósito de esta iniciativa es reducir la deserción escolar, un problema que se acentúa en la educación media superior.

Miles de jóvenes en todo el país podrán acceder a esta beca si cumplen con los requisitos del programa federal.

El registro estará abierto del 1 al 15 de octubre de 2025, y cada estudiante deberá completar el trámite de forma personal a través del portal oficial www.becabenitojuarez.gob.mx .

Para iniciar el proceso, es necesario contar con una cuenta Llave MX, la cual se crea en llave.gob.mx. Una vez dentro, el estudiante deberá:

Capturar su CURP y datos de contacto.

Ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Verificar la información proporcionada.

Confirmar el registro.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez también recomendó a los aspirantes asegurarse de que su CURP esté certificada con la leyenda “verificada con el Registro Civil”. En caso de que no lo esté, se deberá corregir antes de iniciar el trámite.

Requisitos para ser aceptado

El programa está dirigido a estudiantes de preparatoria, bachillerato o profesional técnico bachiller inscritos en escuelas públicas de modalidad escolarizada. La beca es universal, por lo que todos los jóvenes de este nivel educativo pueden acceder a ella siempre que cumplan con dos condiciones básicas:

Estar inscritos en una escuela pública de educación media superior.

No recibir otra beca federal con el mismo fin.

Además, durante el proceso de registro será necesario contar con:

Número de celular y correo electrónico.

CURP certificada del estudiante.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la institución.

Comprobante de estudios digitalizado.

CURP certificada del padre, madre o tutor (en caso de ser menor de edad).

Identificación oficial (para mayores de edad).

Atención a dudas y acompañamiento

Para garantizar un proceso transparente, la Coordinación Nacional de Becas ha organizado asambleas informativas en planteles de todo el país, donde se explican los pasos de registro y los plazos de pago. Las fechas de estas reuniones pueden consultarse en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas-buems.

En caso de no poder asistir, los interesados pueden comunicarse al Centro de Atención para el Bienestar llamando al número 079, donde se brinda información personalizada sobre el programa y sus beneficios.