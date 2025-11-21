Por qué cada vez más personas licúan cáscara de banana con agua: qué beneficios le atribuyen

La cáscara de banana licuada ganó fama como fertilizante natural. Cómo se usa y qué beneficios le atribuyen quienes la prueban en sus plantas.

La cáscara de banana licuada se volvió un truco popular entre aficionados al jardín. Foto: Archivo

La cáscara de banana licuada con agua empezó a ganar fama en el último tiempo por un motivo puntual: muchos aseguran que es uno de los fertilizantes caseros más ricos en minerales, ideal para plantas que necesitan un refuerzo sin químicos.

Qué nutrientes aporta y por qué sirve La cáscara de banana contiene potasio, magnesio y calcio, tres minerales que ayudan al desarrollo de raíces, floración y resistencia general. De ahí la popularidad del método. Aunque no es un reemplazo de los fertilizantes comerciales, sí puede aportar un pequeño refuerzo y mejorar la vitalidad de ciertas plantas.

Con este té de cáscaras de banana las plantas crecerán fuertes y sanas Foto: Shutterstock La mezcla se volvió viral por su bajo costo y por aprovechar restos de cocina. Foto: Archivo En qué plantas funciona mejor Plantas con flor: como rosas, geranios y buganvilias. El potasio ayuda a una floración más firme y duradera.

Plantas frutales: cítricos, frutillas y tomates en maceta. El aporte mineral puede fortalecer el desarrollo del fruto.

Plantas de interior exigentes: como potus, ficus, monsteras o filodendros. No hace milagros, pero contribuye a mantener hojas más verdes y tallos fuertes.

Huerta casera: se usa mucho para pimientos, zapallos y berenjenas, que demandan potasio para crecer sin estrés. Por qué se hizo viral este abono para plantas Los usuarios que ya lo usaron destacan que permite aprovechar un residuo, cuesta prácticamente cero pesos y está alineado con la idea de jardinería sustentable. Además, muchos muestran resultados visibles como hojas más firmes o plantas que florecen con más frecuencia.