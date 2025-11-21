Por qué cada vez más personas licúan cáscara de banana con agua: qué beneficios le atribuyen
La cáscara de banana licuada ganó fama como fertilizante natural. Cómo se usa y qué beneficios le atribuyen quienes la prueban en sus plantas.
La cáscara de banana licuada con agua empezó a ganar fama en el último tiempo por un motivo puntual: muchos aseguran que es uno de los fertilizantes caseros más ricos en minerales, ideal para plantas que necesitan un refuerzo sin químicos.
Qué nutrientes aporta y por qué sirve
La cáscara de banana contiene potasio, magnesio y calcio, tres minerales que ayudan al desarrollo de raíces, floración y resistencia general. De ahí la popularidad del método. Aunque no es un reemplazo de los fertilizantes comerciales, sí puede aportar un pequeño refuerzo y mejorar la vitalidad de ciertas plantas.
Te Podría Interesar
En qué plantas funciona mejor
- Plantas con flor: como rosas, geranios y buganvilias. El potasio ayuda a una floración más firme y duradera.
- Plantas frutales: cítricos, frutillas y tomates en maceta. El aporte mineral puede fortalecer el desarrollo del fruto.
- Plantas de interior exigentes: como potus, ficus, monsteras o filodendros. No hace milagros, pero contribuye a mantener hojas más verdes y tallos fuertes.
- Huerta casera: se usa mucho para pimientos, zapallos y berenjenas, que demandan potasio para crecer sin estrés.
Por qué se hizo viral este abono para plantas
Los usuarios que ya lo usaron destacan que permite aprovechar un residuo, cuesta prácticamente cero pesos y está alineado con la idea de jardinería sustentable. Además, muchos muestran resultados visibles como hojas más firmes o plantas que florecen con más frecuencia.
¿Hay que tener cuidados?
Si bien es un abono poderoso para las plantas, conviene no usarlo todos los días. Se recomienda aplicarlo una vez cada uno o dos semanas y siempre en plantas saludables. También es clave colar bien la mezcla para evitar restos que puedan atraer insectos.