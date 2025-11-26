Plan canje de Motorola: el sencillo paso a paso para tener un celular nuevo y sin gastar mucho dinero

La marca de tecnología tiene un programa en donde das tu celular por uno nuevo. Te contamos todas las condiciones para recibir el crédito.

Motorola mantiene su plan Canje en México, un programa diseñado para cambiar tu celular de cualquier marca por uno nuevo de Motorola. Este es un programa de pocos pasos y que casi todos lo pueden disfruta. Por eso te contamos qué hacer para no perder esta oportunidad y tener lo último de la marca.

Primero tienes que responder algunas preguntas sobre el dispositivo que quieres canjear para recibir una evaluación y una cotización. Luego tienes que empacar el dispositivo con el kit de envío proporcionado por la marca y enviarlo. Cuando llegue a la sucursal, profesionales inspeccionarán su dispositivo para confirmar o revisar la cotización del canje.

motorola edge 50 Recibe un dispositivo nuevo y despídete de tu celular viejo. Archivo MDZ. Desde Motorola aseguran que todo el proceso es transparente porque te mantienen actualizado sobre cada paso del proceso de intercambio. También cuentan con una oferta competitiva y ofrecen un contacto para responder cualquier duda sobre el proceso de canje.

Más sobre el plan canje de Motorola Cabe destacar que el valor del intercambio se determina por el estado físico y funcional del dispositivo de intercambio y se basa en los valores de mercado más recientes. Cuando la marca cotiza su dispositivo se le envía una notificación con el monto, que puede rechazar o aceptar. Si lo rechaza, se cancela el intercambio y se devuelve el dispositivo.

Recuerda que el envío del dispositivo queda en sus manos. Tienes que recibir el envío dentro de 5 días hábiles. El primer paso es retirar el bloqueo de su dispositivo, los bloqueos de activación (Encontrar mi dispositivo) y los datos personales, según las instrucciones de preparación y embalaje del dispositivo incluídas.