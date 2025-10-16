Pasos sencillos: los trucos naturales para terminar con las cucarachas

Se trata de una plaga que nadie quiere tener en su hogar. Bicarbonato de sodio y otros ingredientes son ideales para combatirlas naturalmente.

Si hay plagas que nadie quiere tener en su casa es la de las cucarachas. Sin embargo, los que están encargados de combatirlas conocen algunos trucos naturales sin tener que recurrir a químicos agresivos. Son económicos y potentes repelentes.

Cómo combatir las cucarachas Entre las soluciones más populares y efectivas para realizar una limpieza de cucarachas en el hogar está la mezcla de bicarbonato de sodio y de azúcar. El primero reacciona con los ácidos de su sistema digestivo generando gases que resultan letales para ellas y el azúcar las atrae.

Feng shui y laurel: el secreto para atraer prosperidad en simples pasos Foto: Freepik El laurel repele las cucarachas. Foto: Freepik Los ingredientes se mezclan en un recipiente pequeño y se colocan pequeñas cantidades sobre tapas de plástico o papel de aluminio. Deben ubicarse en zonas estratégicas como detrás de la nevera, los zócalos, grietas y dentro de los muebles de cocina.

Por otro lado, hay algunos repelentes naturales que también pueden ser muy efectivos. Las cucarachas odian ciertos olores fuertes como el de la hoja de laurel, es insoportable para estos bichos y actúa como un disuasivo natural que las repele.

Para usarla se trituran las hojas de laurel y se distribuyen en rincones, alacenas y cerca de las entradas. También se puede usar cáscara de pepino y limón que actúan como repelentes. Deben cambiarse a diario para que el olor se mantenga intenso.