Navidad en Walmart: la promoción irresistible de un televisor Samsung con calidad 8K y 65 pulgadas

Walmart aprovecha las fiestas y ofrece un descuento de 59 mil pesos por un televisor que tiene lo último en tecnología.

La oferta de Navidad que promete cambiar la forma en que ves tu TV.

Walmart lanza sus últimas ofertas para Navidad y esta vez sorprendió a todos con un descuento único por un televisor de 65 pulgadas y calidad 8K. En su página web se encuentra a tan solo 23999 pesos mexicanos, una oferta jugosa ya que su precio regular es de 82999 pesos.

Este es un producto vendido y enviado por Samsung y Walmart, por lo que cuenta con algunos beneficios como envío por paquetería que llega dentro de los próximos días, devolución hasta 30 días después de recibido, garantía de 12 meses y un plan de pago de 6 cuotas sin interés de 3999.83 con diferentes tarjetas.

d94f4a91-5e16-4a36-a81f-1f5345b79387.3be0245ed3d184decd81227aaf4f20d3 El televisor que está de oferta en Walmart. Archivo. Las características de este televisor Una de las características destacadas de este Smart TV es su tecnología Quantum Matrix, que controla la luz de la pantallas para que puedas disfrutar de grandes detalles tanto en escenas más oscuras como en las más brillantes. Y se asegura que disfrutes todo gracias a sus 33 millones de píxeles que aportan la máxima claridad en una resolución superior a la 4K.

Este televisor también cuenta con un procesador con inteligencia artificial que mejora cada imagen en caso de que el contenido que estés reproduciendo no sea 4K u 8K. Las condiciones de visualización también mejoran gracias a su tecnología antirreflejos que elimina la luz del sol o de lámparas cercanas.