Miércoles con chubascos y calor en varias zonas de México

El miércoles llega con condiciones variables en México . Según explicó Conagua , el sistema frontal número 19 permanecerá estacionado sobre la península de Yucatán y mantendrá la presencia de chubascos en la región, con posibilidad de lluvias más intensas hacia el final de la semana.

La circulación del sistema también continuará impulsando viento del norte en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Al mismo tiempo, canales de baja presión —alimentados por humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe— reforzarán la inestabilidad en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país. Esto permitirá que durante la tarde y la noche se desarrollen nubes de evolución que dejarán episodios de lluvia, especialmente en estados del centro-sur.

De acuerdo con el pronóstico de Conagua, los chubascos más frecuentes se presentarán en Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán. También se esperan lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Morelos. En contraste, el norte del país mantendrá condiciones más estables, aunque Coahuila registrará rachas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

En el sur, el evento de "Norte" seguirá activo en el istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas que podrían llegar a 70 km/h y oleaje elevado. Estas condiciones comenzarán a disminuir gradualmente hacia el jueves .

A pesar de la presencia de nublados y lluvias, el calor continuará dominando en estados del Pacífico. Las máximas de la jornada volverán a ubicarse entre 35 y 40 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En el resto del país, las temperaturas más altas oscilarán entre 30 y 35 °C, especialmente en el norte y la península de Yucatán.

Durante la madrugada del jueves persistirá el ambiente frío en zonas de sierra. Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla podrían registrar temperaturas cercanas a 0 °C, mientras que regiones elevadas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y otros estados podrían descender a valores entre 0 y 5 °C.