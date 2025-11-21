México este viernes: primera tormenta invernal, frío intenso y viento fuerte
El frente 15 y un nuevo sistema frontal activarán la primera tormenta invernal en México, con descenso marcado de temperatura, viento intenso, lluvias y probable nieve en sierras del noroeste.
El viernes amanecerá con un escenario meteorológico muy movido en México. El frente frío número 15 permanecerá estacionado sobre el noreste del país, dejando chubascos, nubes densas y rachas de viento fuertes en esa región. Aunque ya no avanza, todavía influye en el tiempo local y mantiene el aire fresco desde el amanecer.
Así estará el clima en México este viernes
Mientras esto ocurre, un nuevo frente frío se aproximará por el noroeste y avanzará rápidamente hacia el norte del país. Este sistema llegará acompañado de una vaguada polar, de una circulación ciclónica en niveles altos y de las corrientes en chorro polar y subtropical, combinación que dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada. El cambio será brusco: habrá un descenso marcado de la temperatura, viento intenso y chubascos, además de lluvias muy fuertes en Baja California. Las sierras de Baja California y Sonora tendrán condiciones favorables para registrar nieve o aguanieve durante la mañana y la noche.
Te Podría Interesar
A lo largo del día, la influencia de este frente y del río atmosférico se extenderá hacia Sonora y Chihuahua, donde el viento aumentará su intensidad, especialmente en zonas montañosas. Se espera un ambiente frío desde el mediodía y todavía más severo hacia la noche, en el inicio del fin de semana.
En paralelo, buena parte del centro, sur y sureste del país registrará un aumento en la nubosidad y en la probabilidad de lluvia. Esto se deberá al constante ingreso de humedad desde el Pacífico y el golfo de México, sumado a la presencia de canales de baja presión en el interior del territorio. Estados como Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla tendrán chubascos dispersos, mientras que la península de Yucatán alternará momentos de calor con lluvias por la tarde.
Las temperaturas más elevadas volverán a concentrarse en el Pacífico mexicano, donde las máximas rondarán entre 35° y 40° en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y zonas del istmo de Chiapas. En contraste, el norte vivirá un viernes más invernal, con amaneceres bajo cero en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango.
El cierre del día estará marcado por el avance del frente frío y el aumento del viento en gran parte del norte del país. Será una jornada de contrastes: calor en el Pacífico, lluvias en el sureste y ambiente invernal en el noroeste con la primera tormenta invernal plenamente instalada.