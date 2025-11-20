México este jueves tendrá frío extremo, viento intenso y lluvias fuertes

El frente frío 15 avanza sobre el norte de México con viento intenso, lluvias y riesgo de nieve en zonas altas, mientras aumenta la humedad en gran parte del país.

El jueves arranca en México con el frente frío número 15 desplazándose poco a poco sobre el norte y noreste del país. Este sistema se mantiene ligado a una vaguada polar, a un río atmosférico y a las corrientes en chorro, lo que prolonga el ambiente frío a muy frío en buena parte de la región. En zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango continúa la probabilidad de caída de nieve o aguanieve debido al descenso marcado de la temperatura.

La presencia de una línea seca sobre Coahuila será otro factor clave del día, ya que favorecerá rachas de viento muy fuertes y condiciones para la formación de torbellinos o posibles tornados en áreas del noreste. La interacción de este sistema con la humedad del golfo de México y del Pacífico también impulsará chubascos y lluvias fuertes desde el norte hacia Tamaulipas y Nuevo León.

El clima en México México El norte de México vivirá rachas peligrosas y posibles nevadas, mientras el sur suma lluvias y humedad. Shutterstock En paralelo, diversos canales de baja presión activos desde el occidente hasta el sureste, junto al constante ingreso de humedad de los tres litorales, darán lugar a lluvias y chubascos en el centro, occidente, sur y sureste del país. Estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas registrarán precipitaciones más relevantes, mientras que la península de Yucatán experimentará un aumento en la nubosidad y episodios de lluvia durante la tarde y noche.

Aunque el frío dominará al amanecer en las mesas del Norte y del Centro, el litoral del Pacífico volverá a registrar temperaturas elevadas, con máximas de 35° a 40° en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y zonas del istmo de Chiapas. Este contraste térmico será una constante durante toda la jornada.