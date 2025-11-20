México este jueves tendrá frío extremo, viento intenso y lluvias fuertes
El frente frío 15 avanza sobre el norte de México con viento intenso, lluvias y riesgo de nieve en zonas altas, mientras aumenta la humedad en gran parte del país.
El jueves arranca en México con el frente frío número 15 desplazándose poco a poco sobre el norte y noreste del país. Este sistema se mantiene ligado a una vaguada polar, a un río atmosférico y a las corrientes en chorro, lo que prolonga el ambiente frío a muy frío en buena parte de la región. En zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango continúa la probabilidad de caída de nieve o aguanieve debido al descenso marcado de la temperatura.
La presencia de una línea seca sobre Coahuila será otro factor clave del día, ya que favorecerá rachas de viento muy fuertes y condiciones para la formación de torbellinos o posibles tornados en áreas del noreste. La interacción de este sistema con la humedad del golfo de México y del Pacífico también impulsará chubascos y lluvias fuertes desde el norte hacia Tamaulipas y Nuevo León.
Te Podría Interesar
El clima en México
En paralelo, diversos canales de baja presión activos desde el occidente hasta el sureste, junto al constante ingreso de humedad de los tres litorales, darán lugar a lluvias y chubascos en el centro, occidente, sur y sureste del país. Estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas registrarán precipitaciones más relevantes, mientras que la península de Yucatán experimentará un aumento en la nubosidad y episodios de lluvia durante la tarde y noche.
Aunque el frío dominará al amanecer en las mesas del Norte y del Centro, el litoral del Pacífico volverá a registrar temperaturas elevadas, con máximas de 35° a 40° en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y zonas del istmo de Chiapas. Este contraste térmico será una constante durante toda la jornada.
Hacia la noche, el viento seguirá siendo protagonista en el norte, con rachas que podrían superar los 80 km/h en Chihuahua, Coahuila y Durango, mientras que en estados del centro y Golfo se mantendrán vientos moderados acompañados de un ambiente fresco. La actividad atmosférica dejará un jueves dinámico, nuboso y con lluvias dispersas en la mayor parte del país.