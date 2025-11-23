México este domingo: llega el frente frío 16 y continúa el ambiente invernal

La primera tormenta invernal comienza a retirarse, pero un nuevo frente frío avanzará por el norte de México, dejando viento fuerte, descenso de temperatura, lluvias y posible nieve en zonas altas.

El avance del frente frío 16 volverá a activar el viento fuerte y el frío intenso en el norte de México este domingo.

El domingo arranca con un escenario todavía dominado por condiciones invernales en amplias regiones de México. Aunque la primera tormenta invernal se desplaza hacia el centro de Estados Unidos y deja de influir en el país, un nuevo sistema vuelve a activar el frío, el viento y la nubosidad.

Se trata del frente frío número 16, que recorrerá el norte del territorio e interactuará con una vaguada polar, reforzando el descenso térmico y el mal tiempo en esa zona.

Que le espera a México este domingo En su avance, este frente generará chubascos, rachas fuertes de viento y la posibilidad de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila. Además, durante la madrugada persistirá la caída de nieve o aguanieve en sierras del norte de Sonora, acompañada por un ambiente gélido en zonas montañosas de Chihuahua y Durango.

image La humedad del Pacífico y el golfo dejará lluvias dispersas en gran parte de México, mientras el frío persiste en zonas altas. Mientras tanto, el frente número 15 perderá intensidad en el sur de Estados Unidos, dejando de afectar a México. Sin embargo, la humedad que ingresa desde el océano Pacífico, el golfo de México y el Caribe seguirá impulsando lluvias dispersas en el occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. En estas regiones, el cielo se mantendrá variable, con intervalos de chubascos especialmente por la tarde.