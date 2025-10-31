México: el pronóstico del clima para el fin de semana
El pronóstico del clima en México anticipa días más templados, lluvias aisladas en el sur y viento fuerte en el istmo y norte del país.
El cierre de octubre llega con un cambio gradual en el clima de México. El frente frío número se aleja del país y deja paso a condiciones más templadas, aunque el viento seguirá presente en algunas regiones del país, por lo que se recomienda salir con abrigo.
La masa de aire polar que lo acompañó comienza a modificar sus características térmicas, permitiendo un ascenso paulatino de las temperaturas durante el viernes y el sábado.
El tiempo en México para este viernes y una mirada hacia el sábado
A pesar de la mejoría, el viento de componente norte persistirá en el istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas que podrían alcanzar entre 55 y 70 km/h, especialmente en Oaxaca. En contraste, un nuevo sistema frontal se aproxima a la frontera norte, donde se espera un incremento en la nubosidad y ráfagas de viento en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
El pronóstico para estos días anticipa un ambiente más cálido en buena parte del país, con días despejados y noches frescas en el centro y norte. En los estados del Pacífico, como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, se prevén cielos parcialmente nublados con posibilidad de chubascos aislados. En el sur y sureste, incluyendo Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, se mantendrán las lluvias de variada intensidad por la humedad proveniente del golfo de México y del mar Caribe.
Durante el sábado 1 de noviembre, el nuevo frente frío se acercará a la frontera norte del país. Su interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical generará rachas de viento fuertes y un descenso de temperatura en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Mientras tanto, el resto del país mantendrá condiciones estables, con poca probabilidad de lluvia y un ambiente más cálido durante el día.
En el noroeste, el aire seco dominará gran parte del fin de semana, favoreciendo cielos despejados y temperaturas máximas de entre 30° y 35° en Baja California, Sonora y Sinaloa. En el centro, los amaneceres seguirán siendo fríos, con mínimas cercanas a los 5° en el Estado de México, Hidalgo y Puebla, pero con tardes templadas y sin lluvias.
El panorama general muestra un país dividido entre la estabilidad del norte y el dinamismo del sur, donde la humedad tropical continuará provocando algunas lluvias intermitentes. El mes cierra con un ambiente más benigno, propio de la transición hacia noviembre, pero con el viento todavía como protagonista en varias zonas.