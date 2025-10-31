México: el pronóstico del clima para el fin de semana

El pronóstico del clima en México anticipa días más templados, lluvias aisladas en el sur y viento fuerte en el istmo y norte del país.

El frente frío se aleja de México , pero el viento y las lluvias ligeras seguirán presentes en algunas regiones.

El cierre de octubre llega con un cambio gradual en el clima de México. El frente frío número se aleja del país y deja paso a condiciones más templadas, aunque el viento seguirá presente en algunas regiones del país, por lo que se recomienda salir con abrigo.

La masa de aire polar que lo acompañó comienza a modificar sus características térmicas, permitiendo un ascenso paulatino de las temperaturas durante el viernes y el sábado.

El tiempo en México para este viernes y una mirada hacia el sábado A pesar de la mejoría, el viento de componente norte persistirá en el istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas que podrían alcanzar entre 55 y 70 km/h, especialmente en Oaxaca. En contraste, un nuevo sistema frontal se aproxima a la frontera norte, donde se espera un incremento en la nubosidad y ráfagas de viento en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El pronóstico para estos días anticipa un ambiente más cálido en buena parte del país, con días despejados y noches frescas en el centro y norte. En los estados del Pacífico, como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, se prevén cielos parcialmente nublados con posibilidad de chubascos aislados. En el sur y sureste, incluyendo Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, se mantendrán las lluvias de variada intensidad por la humedad proveniente del golfo de México y del mar Caribe.

méxico, méxico df, méxico distrito federal El clima en México mejora hacia el fin de semana, con ascenso de temperaturas y pocas probabilidades de lluvia. Shutterstock Durante el sábado 1 de noviembre, el nuevo frente frío se acercará a la frontera norte del país. Su interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical generará rachas de viento fuertes y un descenso de temperatura en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Mientras tanto, el resto del país mantendrá condiciones estables, con poca probabilidad de lluvia y un ambiente más cálido durante el día.