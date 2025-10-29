Presenta:

México

Samsung

Samsung trae a México dos modelos de celulares baratos, resistentes al agua y con años de actualizaciones

Son modelos de gama media pero prometen ser eficientes y muy baratos. No te pierdas la novedad de Samsung.

MDZ México

Los celulares Samsung que están disponibles en México.

Samsung anunció la llegada del Galaxy A17 y el Galaxy A07 a México. Son dos modelos con características básicas y que prometen una vida de uso hasta el 2031 gracias a su soporte de seis años de actualizaciones. Ambos están disponibles en las tiendas oficiales de la marca y te contamos sus características.

¿Qué brindan estos celulares de Samsung?

Si hablamos de pantallas, el Galaxy A17 tiene pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FullHD+, tasa de refresco de 90 Hz y protección Gorilla Glass Victus+. En cambio, el pequeño Galaxy A07 mantiene el tamaño pero con un panel LCD con resolución HD y 60 Hz. Ambos tienen un notch en la parte frontal que esconde la cámara de 13 megapíxeles en el primero y de 8 megapíxeles en el segundo.

El Samsung A17 llegó a México.

Por otro lado, la potencia de estos celulares se debe a el chip MediaTek Helio G99 con 4 GB de RAM. El Galaxy A17 tiene 128 GB de almacenamiento, y el A07, 64 GB, expandible con microSD. Los dos incorporan One UI 7 basado en Android 15 que promete un funcionamiento más rápido.

Cada uno de los celulares garantiza 6 generaciones de actualizaciones de software y 6 años de actualizaciones de seguridad. Pero el Galaxy A17 complementa su software con la integración de Google Gemini y trae funciones como Circle to Search para buscar información a partir de textos o imágenes.

Descubre todo lo que incluye el Samsung Galaxy A07.

En cuanto a batería, los dos tienen una de 5000 mAh con carga 25W, capaz de brindar hasta dos días de batería. Además cuenta con certificación IP54 de resistencia al agua y polvo que te permiten llevar tu celular a cualquier parte y despreocuparte por posibles accidentes.

