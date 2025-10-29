Samsung trae a México dos modelos de celulares baratos, resistentes al agua y con años de actualizaciones

Son modelos de gama media pero prometen ser eficientes y muy baratos. No te pierdas la novedad de Samsung.

Samsung anunció la llegada del Galaxy A17 y el Galaxy A07 a México. Son dos modelos con características básicas y que prometen una vida de uso hasta el 2031 gracias a su soporte de seis años de actualizaciones. Ambos están disponibles en las tiendas oficiales de la marca y te contamos sus características.

¿Qué brindan estos celulares de Samsung? Si hablamos de pantallas, el Galaxy A17 tiene pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FullHD+, tasa de refresco de 90 Hz y protección Gorilla Glass Victus+. En cambio, el pequeño Galaxy A07 mantiene el tamaño pero con un panel LCD con resolución HD y 60 Hz. Ambos tienen un notch en la parte frontal que esconde la cámara de 13 megapíxeles en el primero y de 8 megapíxeles en el segundo.

1366_2000 El Samsung A17 llegó a México. Archivo MDZ. Por otro lado, la potencia de estos celulares se debe a el chip MediaTek Helio G99 con 4 GB de RAM. El Galaxy A17 tiene 128 GB de almacenamiento, y el A07, 64 GB, expandible con microSD. Los dos incorporan One UI 7 basado en Android 15 que promete un funcionamiento más rápido.

Cada uno de los celulares garantiza 6 generaciones de actualizaciones de software y 6 años de actualizaciones de seguridad. Pero el Galaxy A17 complementa su software con la integración de Google Gemini y trae funciones como Circle to Search para buscar información a partir de textos o imágenes.