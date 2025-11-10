México: el lunes llega con lluvias torrenciales, viento y frío extremo

El frente frío número 13 se desplaza por el sureste de México y deja a su paso lluvias intensas, ráfagas violentas y heladas en distintas regiones del país.

El inicio de semana en México estará marcado por un clima severo. El frente frío número 13 continúa desplazándose sobre el sureste y la península de Yucatán, mientras una masa de aire ártica cubre casi todo el país, provocando un descenso generalizado de las temperaturas y lluvias torrenciales en varios estados.

Un lunes con clima extremo en gran parte del país El sistema frontal interactúa con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical, generando condiciones adversas desde el Golfo hasta el altiplano central. Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en Veracruz y Oaxaca, donde se esperan acumulados torrenciales y riesgo de inundaciones. También habrá lluvias intensas en Puebla, Chiapas y Tabasco, así como muy fuertes en Hidalgo y fuertes en Campeche y Quintana Roo.

En el centro del país, el panorama será de cielo nublado con bancos de niebla matinales y lluvias aisladas, mientras que en la península de Yucatán persistirán los chubascos. Las autoridades advierten que las lluvias podrían elevar el nivel de ríos y causar deslaves en zonas montañosas.

El evento de "Norte" se intensificará en las costas del Golfo de México y del Pacífico sur, con rachas que alcanzarán los 110 km/h en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y vientos fuertes en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estas condiciones también podrían generar oleaje elevado y complicaciones en la navegación costera.

México Veracruz y Oaxaca registran las condiciones más severas, mientras que el norte de México amanecerá con heladas y vientos intensos. Shutterstock La masa de aire ártica mantendrá un ambiente gélido al amanecer en las zonas altas del norte y el centro, con heladas severas en Chihuahua, Durango y Zacatecas. En las sierras de Baja California, Coahuila, Hidalgo, Puebla y Veracruz, el frío será igualmente intenso. Además, se prevé la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba y el Cofre de Perote.