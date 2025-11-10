México: el lunes llega con lluvias torrenciales, viento y frío extremo
El frente frío número 13 se desplaza por el sureste de México y deja a su paso lluvias intensas, ráfagas violentas y heladas en distintas regiones del país.
El inicio de semana en México estará marcado por un clima severo. El frente frío número 13 continúa desplazándose sobre el sureste y la península de Yucatán, mientras una masa de aire ártica cubre casi todo el país, provocando un descenso generalizado de las temperaturas y lluvias torrenciales en varios estados.
Un lunes con clima extremo en gran parte del país
El sistema frontal interactúa con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical, generando condiciones adversas desde el Golfo hasta el altiplano central. Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en Veracruz y Oaxaca, donde se esperan acumulados torrenciales y riesgo de inundaciones. También habrá lluvias intensas en Puebla, Chiapas y Tabasco, así como muy fuertes en Hidalgo y fuertes en Campeche y Quintana Roo.
En el centro del país, el panorama será de cielo nublado con bancos de niebla matinales y lluvias aisladas, mientras que en la península de Yucatán persistirán los chubascos. Las autoridades advierten que las lluvias podrían elevar el nivel de ríos y causar deslaves en zonas montañosas.
El evento de "Norte" se intensificará en las costas del Golfo de México y del Pacífico sur, con rachas que alcanzarán los 110 km/h en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y vientos fuertes en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estas condiciones también podrían generar oleaje elevado y complicaciones en la navegación costera.
La masa de aire ártica mantendrá un ambiente gélido al amanecer en las zonas altas del norte y el centro, con heladas severas en Chihuahua, Durango y Zacatecas. En las sierras de Baja California, Coahuila, Hidalgo, Puebla y Veracruz, el frío será igualmente intenso. Además, se prevé la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba y el Cofre de Perote.
En contraste, el noroeste y el occidente del país conservarán condiciones estables, con cielo despejado y temperaturas templadas. Estados como Sonora, Nayarit, Jalisco y Colima mantendrán máximas que rondarán los 35° durante la tarde.
El lunes 10 de noviembre será una jornada de extremos: mientras el sur y el oriente enfrentan lluvias y viento, el norte y centro se preparan para un amanecer helado. Al final del día, el frente frío 13 se moverá hacia el mar Caribe, dejando atrás un episodio de clima invernal anticipado en México.