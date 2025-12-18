México: cuántas líneas de celulares podrá registrar cada ciudadano

El máximo de líneas de teléfono para una persona quedó establecido en la nueva normativa que regirá en México a partir del 9 de enero.

Las telecomunicaciones en México sufrirán un gran cambio a partir del año próximo. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) determinó que la vinculación de cada línea de teléfono a una identidad será obligatoria. La medida fue ratificada a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los cambios en México El objetivo de esta nueva regulación es terminar con el uso de números de teléfono sin un responsable asignado. En la actualidad hay facilidad para adquirir líneas anónimas. Con esto las operadoras deberán certificar y chequear que cada chip se asocia a una persona con existencia legal que se pueda comprobar.

En cuanto a la cantidad de líneas de teléfono que una persona puede tener, el tope que establece la ley es de un máximo de 10 bajo un mismo nombre sumando todas las compañías. Existen igual excepciones para el sector comercial como call centers y empresas.

Cronograma Los usuarios deben saber que el registro se iniciará formalmente a partir del 9 de enero y una vez que el sistema esté habilitado los usuarios tendrán 129 días para regularizar la situación. Los que no complementen el trámite sufrirán la suspensión de la línea.