Martes inestable en México: el frente frío 19 trae lluvias fuertes y viento feroz

El frente frío 19 avanza sobre la península de Yucatán y provoca lluvias fuertes, vientos intensos y aumento del oleaje en varias regiones de México, mientras las temperaturas comienzan a recuperarse en el norte del país.

El martes llegará con un escenario inestable en buena parte de México. El frente frío número 19 se extenderá sobre la península de Yucatán y activará lluvias fuertes a muy fuertes, además de puntuales intensas en zonas de Chiapas y Tabasco.

Según la Conagua, la masa de aire polar que lo impulsa empezará a modificar sus características, lo que permitirá un ascenso gradual de las temperaturas durante la tarde en el norte y noreste del país.

Pese a esa recuperación térmica, seguirá presente un evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el sur del litoral del golfo de México, la península de Yucatán y el istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas que irán disminuyendo con el correr del día. Las condiciones marítimas también serán adversas, con oleaje elevado en varias zonas del Golfo.

Qué pasará el miércoles en México De acuerdo con el pronóstico, el sistema frontal se mantendrá estacionario durante el miércoles sobre la península de Yucatán, conservando la probabilidad de lluvias y el viento del norte en el istmo y golfo de Tehuantepec. Para el jueves, el frente finalmente avanzará hacia el mar Caribe y dejará de influir en México.

México El frente frío 19 vuelve a generar un evento de “Norte” intenso este martes en México. Shutterstock Mientras tanto, canales de baja presión al interior del país y el constante ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generarán lluvias dispersas en estados del occidente, centro y sur. Hacia el cierre del periodo se espera la aproximación de un nuevo frente frío.