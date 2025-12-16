Los 3 ejercicios que mejoran tu concentración y reducen la ansiedad

Vivimos en un mundo acelerado donde sostener la atención se vuelve cada vez más difícil. Por eso, distintos especialistas coinciden en que ciertos ejercicios físicos y mentales pueden ayudar a calmar el sistema nervioso y mejorar el foco de manera natural.

Lejos de rutinas intensas, se trata de prácticas simples que pueden incorporarse a la vida diaria y que actúan directamente sobre la respiración, el cuerpo y la atención plena. Estos son los tres ejercicios más recomendados para reducir la ansiedad y aumentar la concentración .

Este ejercicio activa el sistema nervioso parasimpático, responsable de la relajación. Consiste en inhalar por la nariz durante cuatro segundos, sostener el aire otros cuatro y exhalar lentamente por la boca durante seis segundos. Repetir el ciclo entre cinco y diez veces ayuda a disminuir el ritmo cardíaco y ordenar los pensamientos.

Practicarlo antes de estudiar, trabajar o tomar decisiones importantes mejora la claridad mental y reduce la sensación de urgencia.

Caminar sin distracciones, prestando atención a cada paso, a la respiración y a los sonidos del entorno, es una forma efectiva de meditación activa. Este ejercicio ayuda a cortar la rumiación mental y a entrenar la atención sostenida.

La respiración consciente es una de las técnicas más efectivas para bajar la ansiedad y ordenar los pensamientos. Foto: GETTY IMAGES

Hay que aprender a respirar por la nariz, y evitar hacerlo por la boca. Foto: GETTY IMAGES

Con solo diez o quince minutos diarios, la caminata consciente contribuye a bajar los niveles de ansiedad y a mejorar la capacidad de concentración a lo largo del día.

Escaneo corporal para reducir ansiedad

El escaneo corporal consiste en recorrer mentalmente el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, observando tensiones sin intentar cambiarlas. Este ejercicio mejora la conexión mente-cuerpo y permite detectar zonas donde se acumula el estrés. Realizarlo acostado o sentado durante unos minutos ayuda a relajar el cuerpo y a liberar la mente de pensamientos repetitivos, favoreciendo un estado de mayor enfoque.

Incorporar estos ejercicios de forma regular no solo reduce la ansiedad, sino que también fortalece la concentración y el bienestar general. Pequeños hábitos diarios pueden marcar una gran diferencia en la salud mental.