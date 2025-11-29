La planta que muchos eligen para arrancar el 2026 con buena energía

Con la llegada de un nuevo año, muchas personas buscan renovar energías y atra­er buenas vibras para lo que viene. En ese ritual de comienzos, hay una planta que se repite en casas y cocinas y que, según creencias populares, no puede faltar para empezar el 2026 con prosperidad: el laurel .

Usado desde tiempos antiguos como símbolo de victoria, abundancia y protección, el laurel es una de las plantas más asociadas al éxito y la buena suerte, especialmente cuando se inicia un nuevo ciclo.

El laurel fue considerado sagrado por distintas culturas . Tradicionalmente se lo relaciona con el triunfo, el crecimiento económico y la estabilidad. Tenerlo en casa, ya sea como planta viva o en hojas secas, es visto como una forma de atraer oportunidades y alejar energías negativas.

Además, es una planta resistente y fácil de mantener, lo que también refuerza su simbolismo de permanencia y fortaleza.

Para quienes creen en la energía de los espacios, el laurel suele ubicarse en:

La cocina, asociada a la abundancia.

Cerca de la puerta de entrada, como protección.

En un balcón o ventana, para favorecer el crecimiento y la renovación.

También es común guardar hojas secas en frascos, cajones o incluso en la billetera como amuleto.

El ritual simple para comenzar el año

Una costumbre muy extendida es escribir deseos o metas para el nuevo año en una hoja de papel junto a una hoja de laurel. Luego se guarda en un lugar especial de la casa como recordatorio de intención y enfoque. Otros prefieren quemar una hoja de laurel la noche del 31 de diciembre, como símbolo de cierre y apertura de nuevos caminos.

Un gesto pequeño con mucho significado

Más allá de las creencias, sumar una planta al hogar siempre aporta bienestar y conexión con lo natural. El laurel, además de aromático y útil en la cocina, se convierte en un símbolo de buenos augurios para el 2026.