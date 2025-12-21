Instagram llega a los Smart TV: la apuesta de Meta para conquistar el living de las casas

La forma de consumir contenido en redes sociales está cambiando. Instagram, una plataforma históricamente diseñada para el formato vertical y el uso individual en smartphones, ha decidido dar el salto definitivo hacia los televisores inteligentes. ¿De qué se trata esta novedad?

El anuncio, realizado por Adam Mosseri, marca un hito en la estrategia de la compañía para expandir su alcance y fomentar el consumo de video de manera grupal. La nueva interfaz para televisores está diseñada para ofrecer una navegación intuitiva, similar a la de plataformas consolidadas como Netflix o YouTube. Al iniciar la aplicación, los usuarios encontrarán una pantalla de selección de perfiles que permitirá registrar hasta cinco cuentas diferentes, ideal para hogares con varios integrantes.

Un nuevo Instagram Dentro de la aplicación, se mantendrán las pestañas esenciales:

Inicio: donde se reproducirán los Reels de forma continua.

Búsqueda: para explorar nuevas tendencias y creadores.

Perfil: para acceder al contenido propio. "Mirar Reels juntos es más divertido", afirmó Mosseri, subrayando que el propósito principal es transformar una actividad que suele ser solitaria en una experiencia social dentro del hogar a través de los Smart TV. Para facilitar la transición, la aplicación permitirá una sincronización total con el dispositivo móvil, simplificando la gestión de la cuenta desde el sillón.