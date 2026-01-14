Google impulsa la "Inteligencia Personal": Gemini ahora podrá leer tus correos y fotos

Google lanza una función para que Gemini acceda al ecosistema de aplicaciones del usuario y ofrezca respuestas personalizadas y precisas.

Google ha dado un paso decisivo en la evolución de su inteligencia artificial con el lanzamiento de la "Inteligencia personal". Esta nueva función permite que Gemini se conecte directamente con servicios clave como Gmail, Google Fotos y YouTube, es decir, un asistente con memoria propia.

El objetivo es que el asistente deje de ser una herramienta de consulta general para convertirse en un aliado capaz de razonar sobre la vida digital del usuario, extrayendo datos específicos de correos electrónicos, imágenes o videos para resolver tareas complejas de forma integrada.

41370 Google Gemini: inteligencia personal Ante el acceso a datos sensibles, la compañía ha sido enfática en dos puntos: la seguridad y el control. Esta característica estará deshabilitada por defecto, lo que significa que cada usuario deberá elegir voluntariamente qué servicios desea vincular. Además, para garantizar la veracidad de los datos, Gemini indicará explícitamente la fuente de la que ha extraído cada información. En temas críticos como la salud, el sistema tiene instrucciones de evitar suposiciones proactivas, limitándose a la información estrictamente verificable.