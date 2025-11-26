Fotomultas: las infracciones que captarán y cuánto costarán las sanciones

Desde el 25 de noviembre el Estado de México (Edomex) puso en marcha un nuevo sistema de fotomultas . Este modelo busca operar únicamente en las vías que cuenten con carriles confinados para el transporte público masivo o con ciclovías .

Las autoridades estatales señalaron que la finalidad del nuevo esquema es ordenar la movilidad y garantizar que las sanciones se apliquen de forma exclusiva a aquellas conductas que ponen en riesgo la seguridad de peatones y ciclistas.

A través de esto se busca usar la tecnología para transformarla en una herramienta efectiva para desalentar la invasión de espacios de uso prioritario. El sistema establece que las imágenes registradas por las cámaras tendrán valor de prueba plena en los procedimientos sancionatorios.

El reglamento establece quee solo serán válidas y procederán las fotomultas captadas por:

Es importante destacar que ninguna multa captada por cámara podrá aplicarse fuera de estos espacios. Además, cada boleta deberá tener bien detallada la información, incluyendo la placa, la fecha, la hora, el lugar exacto de la infracción, una descripción del hecho y la imagen que lo sustente de manera verificable.

La ubicación precisa de todas las cámaras deberá ser notificada con antelación a los ciudadanos mexicanos a través de la Gaceta del Gobierno y el portal oficial.

Aumentan los controles con las fotomultas.

Una vez que se registre la infracción, será enviada al propietario del vehículo por medio de correo físico. Para el caso de autos foráneos, la entidad establecerá mecanismos de coordinación interestatal para asegurar la efectividad de la sanción.

El nuevo esquema de sanciones elimina las multas fijas y, en su lugar, establece tres niveles progresivos:

Multa mínima: Aplicable a conductores que no registren infracciones previas.

Multa media: Dirigida a personas que acumulen dos o tres incumplimientos.

Multa máxima: Diseñada para conductores reincidentes que sumen cuatro o más faltas.

Valores

Para las infracciones de invasión a carriles confinados o ciclovías captadas por el sistema, la sanción oscilará entre 16 y 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a montos que van desde los $1,810.24 pesos hasta los $2,262.80 pesos, respectivamente.