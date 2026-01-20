Estados Unidos endurece el trámite de visa: qué cambió

El gobierno de Estados Unidos introdujo un cambio clave en el trámite de visas de no inmigrante que muchos olvidan y es clave recordarlo en 2026: la entrevista consular presencial volvió a ser la norma, sin excepciones automáticas por edad. Esto implica que tanto niños como adultos mayores deberán presentarse ante un oficial consular para continuar con el proceso.

La modificación fue comunicada oficialmente por el Departamento de Estado de EE.UU. y rige para México , donde quedó establecido que la exención automática para menores de 14 años y mayores de 79 ya no está vigente.

Hasta ahora, muchas familias mexicanas podían tramitar la visa de sus hijos sin que los menores asistieran al consulado. Ese escenario cambió. Con la nueva normativa, todos los solicitantes de visas de no inmigrante —sin importar la edad— deberán, en principio, acudir a una entrevista presencial.

En términos prácticos, esto significa que los niños pasan a ser evaluados como solicitantes individuales. Ya no alcanza con que el adulto se presente con la documentación familiar: el menor debe estar presente y su caso se analiza directamente en ventanilla .

En redes sociales y en algunas notas aparecen dos momentos diferentes como referencia, lo que generó confusión. El motivo es simple:

La autoridad consular de Estados Unidos puede exigir entrevista incluso en casos que cumplan con una exención.

25 de julio de 2025: se difundió una guía preliminar que hablaba de cambios a partir del 2 de septiembre, pero ese texto quedó sin efecto.

18 de septiembre de 2025: se publicó la actualización definitiva, que reemplaza a la anterior y fija la entrada en vigor el 1 de octubre de 2025.

Desde entonces, este es el marco vigente. Además, el propio aviso oficial recomienda verificar siempre las instrucciones del consulado donde se realizará la cita, ya que cada sede puede aplicar criterios operativos específicos.

Qué excepciones siguen vigentes (y cuáles no)

El cambio no elimina todas las exenciones, pero sí limita fuertemente su alcance. Las excepciones que se mantienen no están vinculadas a la edad, sino al tipo de visa o a situaciones muy puntuales.

Siguen contempladas, por ejemplo, las visas diplomáticas u oficiales (como A, G, NATO o TECRO), así como algunas renovaciones dentro de plazos estrictos. En el caso de la visa de turista o negocios (B1/B2), puede haber exención solo si la renovación se solicita dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento y se cumplen todos los requisitos.

Incluso en esos casos, el oficial consular conserva la facultad de exigir una entrevista presencial si lo considera necesario.

Qué deben tener en cuenta las familias mexicanas

Para la mayoría de los solicitantes en México, el impacto es claro: los menores de 14 años deberán asistir al consulado y los adultos mayores ya no cuentan con un pase automático para evitar la entrevista. El proceso se vuelve más estricto y personalizado, con mayor énfasis en la evaluación individual de cada caso.

Antes de iniciar o continuar un trámite, la recomendación es revisar cuidadosamente la información oficial del consulado correspondiente y prepararse para una entrevista presencial, aun cuando en el pasado no haya sido necesaria.

Si bien esta nota se enfoca en el impacto del cambio para México, la actualización del Departamento de Estado de Estados Unidos forma parte de una política de alcance global. La regla de la entrevista presencial como estándar aplica en general a los trámites de visa de no inmigrante en todo el mundo, aunque su implementación concreta puede variar según cada consulado.