El lunes arranca con viento fuerte, frío y lluvias en distintas regiones de México

El clima en México estará marcado por el avance final de un frente frío, con viento intenso del norte, ambiente muy frío y lluvias en el sureste.

El clima en México presentará este lunes 19 de enero un escenario todavía inestable debido al desplazamiento del frente frío número 29 sobre el oriente de la península de Yucatán durante la mañana. Conocé el reporte completo de la Conagua

La masa de aire polar asociada al sistema continuará influyendo sobre el golfo de México, generando viento de componente norte con rachas de entre 70 y 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, especialmente en Oaxaca y Chiapas.

En las costas del sur de Veracruz, así como en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se esperan rachas de viento de entre 30 y 50 km/h, acompañadas por oleaje elevado. En el golfo de Tehuantepec, las olas podrían alcanzar entre 3 y 4 metros de altura, mientras que en el resto del litoral del sureste el oleaje rondará entre 2 y 3 metros, principalmente durante la mañana.

méxico El clima combina lluvias, oleaje elevado y heladas matinales en varias regiones. Shutterstock El pronóstico de la Conagua también indica ambiente frío a muy frío en amplias zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas y bancos de niebla, condiciones que podrían reducir la visibilidad en rutas y áreas urbanas del centro del país. Hacia la tarde y noche, el frente frío número 29 ingresará al mar Caribe y dejará de afectar directamente al territorio mexicano.

En cuanto a las precipitaciones, un canal de baja presión sobre el sureste del país, combinado con el ingreso de humedad del golfo de México, favorecerá lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico provocará lluvias y chubascos en estados del noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional.