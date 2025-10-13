El hijo de una famosa actriz entra al reality más polémico de TV Azteca y sacude todo

El reality más escandaloso de Azteca recibe a un integrante que nadie imaginaba. El hijo de esta famosa actriz ya entró en polémica.

El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer aceptó formar parte del reality más polémico de TV Azteca y provocó una tormenta de comentarios tras su declaración sincera. Sergio Mayer Mori ingresó a La Granja VIP y en pocos días ya logró atraer las miradas con su humor, carisma y honestidad brutal.

Quién es el hijo de esta actriz Desde su llegada, la audiencia no tardó en compararlo con figuras de otros realities, como Aldo de Nigris, gracias a su estilo directo y espontáneo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una confesión inesperada que lanzó durante una conversación con sus compañeros. Con toda naturalidad, admitió que aceptó el proyecto porque necesitaba trabajo y buscaba ser más visible en el medio.

sergio2 El hijo de Barbara Mori y Sergio Mayer. El comentario causó ruido porque dejó entrever que La Granja VIP no era su primera opción y que incluso había recibido ofertas más atractivas en cuanto a pago. Según sus palabras, hubo propuestas que triplicaban lo que ganaba en este programa, pero decidió apostar por esta experiencia porque sentía que estaba en una etapa diferente de su vida, enfocada en la gratitud y la humildad.

sergio3 La frase con la que lo expresó fue tan cruda como llamativa: “Me urgía chamba”. Esa declaración dividió opiniones, ya que algunos lo aplaudieron por su transparencia, mientras que otros consideraron que fue una falta de respeto hacia el proyecto. En cualquier caso, lo que consiguió fue generar debate y posicionarse como uno de los nombres más mencionados dentro y fuera del reality.