El electrodoméstico de uso diario que atrae las cucarachas y nadie lo sabe

Las plagas domésticas son una amenaza constante, en especial las cucarachas . Estos insectos son una preocupación, por eso es importante determinar dónde se refugian para poder eliminarlos en forma efectiva. Hay un aparato de la cocina que es un imán para las cucarachas.

El microondas , aunque no lo crean, es un imán para las cucarachas y en menor medida el horno. La cocina es un lugar predilecto para este tipo de insectos. Debido al calor residual que desprenden estos aparatos, son un paraíso para ellas, sobre todo cuando las temperaturas externas empiezan a bajar.

En este caso el microondas y el horno al ser áreas oscuras y protegidas que van generando calor, son espacios ideales para que los insectos se escondan, se alimenten y se reproduzcan.

El problema es que las cucarachas no solo representan un problema de imagen, sino que son un riesgo para la salud. Los expertos como Ecolab señalan que estos insectos pueden transmitir enfermedades peligrosas com E.Coli, salmonella y disentería.

Es por eso que en caso de tener una invasión de cucarachas en la cocina, se recomienda prestar atención al olor y las secreciones porque pueden dejar un líquido que es inconfundible.

También se detectan estos insectos con la presencia de huevos. La presencia de cápsulas de huevos o rastros de apareamiento es una señal de una infestación activa.

Si bien la limpieza diaria es clave, a veces no es suficiente para lucha contra estos insectos. Se aconseja revisar y limpiar a fondo los electrodomésticos que generan calor, además de sellar cualquier posible punto de entrada.

Para controlar la plaga de cucarachas y evitar que se establezcan en estos refugios calientes, se pueden emplear repelentes naturales usando una mezcla de azúcar y agua.